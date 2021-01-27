Москва, 27 января, 2021, 13:18 — ИА Регнум. ПредвзятостьG7видят не только в России, это двуличие высвечивает роль стран «Семёрки» в организации провокации с «отравлением» АлексеяНавального и недавних протестов вРоссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 января, комментируя заявления глав МИД стран G7.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протестный протест

Как сообщалось ранее, министрыв совместном заявленииосудили арест Алексея Навального, а также выразили «глубокую обеспокоенность» задержанием«тысяч мирных демонстрантов и журналистов».

«Заявление глав МИД стран G7 с осуждением ареста Алексея Навального и задержания участников противозаконных демонстраций в России — это, на мой взгляд, предвзятое, двуличное и, что немаловажно, недальновидное заявление. G7 не выступала с осуждением, когда во Франции грубо подавляли протесты «Жёлтых жилетов». И тем более мы ничего не слышали от лидеров «Семёрки» по поводу широкомасштабных репрессий против сторонников Дональда Трампа в США. А вот именно по нашей стране решила выступить!

Эту предвзятость видят не только в России. Её видят те, кто находится в оппозиции власти и в самих странах G7. Её видят в Китае, Индии, других азиатских странах, в Латинской Америке и Африке — по всему миру. Авторитета «Семёрке» это двуличие как минимум не добавляет. Более того, оно ещё раз высвечивает роль стран «Семёрки» в организации провокации с «отравлением» Навального и недавних протестов в нашей стране.