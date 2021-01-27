Каракас, 27 января, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Венесуэла начинает массовое производство препарата Carvativir, предназначенного для лечения COVID-19. Об этом на совещании генерального штаба здравоохранения заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает телеканал Telesur.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Начиная с этой недели [в стране] начинается массовое производство мощного противовирусного препарата, который будет доступен для Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира», — сказал Мадуро.

Он высоко оценил эффективность разработанного венесуэльскими специалистами препарата: «Я могу сказать, что после клинических испытаний на больных, биологических тестов в лаборатории с участием всех научных институтов Венесуэлы и других стран доказано, что Carvativir является мощным дополнительным средством для лечения COVID-19».

Ранее сообщалось, что препарат Carvativir предназначен для лечения больных средней и тяжёлой степени COVID-19. Лекарство необходимо капать под язык каждые четыре часа.