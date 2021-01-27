Москва, 27 января, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Департамент образования и науки не располагает информацией о количестве несовершеннолетних, которые принимали участие в несанкционированной акции в Москве 23 января. Об этом 27 января ИА REGNUM заявили в управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки Москвы.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

Как уточнили в ведомстве, этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов.

«Вместе с тем школа получает информацию по каждому случаю совершения административного правонарушения учащимися. В соответствии с регламентом, таких учеников ставят на внутришкольный учёт и с каждым из них организуют индивидуальную профилактическую работу. То есть принимаются все необходимые меры для оказания социально-психологической и педагогической помощи ребятам, в том числе проводятся занятия по коррекции поведения, консультации психологов, индивидуальные и групповые профилактические беседы», — отметили в департаменте.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва оказалась одним из городов, в которых участниками несанкционированных акций протеста стали несовершеннолетние граждане.