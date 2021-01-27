Москва, 27 января, 2021, 13:01 — ИА Регнум. За неделю мало что изменилось в нефтяном пасьянсе, состоящем из фактических соотношений по объёмам добычи, потребления и запасов. Как результат, цены на марку Brent по-прежнему колеблются в узком диапазоне с разбросом всего лишь от $55 до $56.5 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В то же время, активно обсуждается повестка дня, подкинутая рынку благодаря свежему прогнозу МВФ. Эксперты фонда предположили, что восстановление мировой экономики в ходе постепенного снятия ограничений способно сделать нефть в 2021 году дороже более чем на 20% по сравнению с «низким базовым уровнем 2020 года», но при этом они останутся «существенно ниже средних цен за 2019 год».

В связи с этим, не вполне понятно, каких именно цен на нефть, собственно, ожидает МВФ. Если проанализировать диапазон цен в 2019 году, до которых по прогнозу цены дотянуть вроде бы не должны, то марка Brent колебалась в тот год от $55 до $73 за баррель, но в среднем по году цены составляли около $64.

А что считать низкой базовой ценой 2020 года, сказать сложно, учитывая гигантские колебания от $71 до $15, хотя большую часть года цены всё-таки находились между отметками $40 и $45, а к концу 2020 года и вовсе поднялись до $50.

Прибавляя к этим величинам предполагаемые 20%, получаем предполагаемый коридор на 2021 год от $48 до $60. Это, действительно, немного ниже средних цен по 2019 году, однако верхняя планка такого коридора лишь совсем незначительно отличается от текущих цен. Отсюда непонятно, рассматривать ли текущий прогноз МВФ как в целом позитивный, негативный или же нейтральный.

Однако есть стойкое ощущение, что и МВФ, подобно ОПЕК, смотрит за пределы текущих локдаунов и видит перспективы медленного роста спроса, тем более что индексы деловой активности в промышленной среде продолжают сигнализировать медленный подъём.

В этом смысле, направление прогнозов совпадает, а достигнутую совсем недавно к середине января отметку в $57 за баррель можно считать неким забеганием вперёд. Как и в случае если цены всё же смогут протестировать в ближайшие недели $60 за баррель, в дальнейшем логичнее ожидать стабилизации цен в более низком, но расширенном коридоре.

Оценки ОПЕК более конкретны: в отчете от 14 января страны-экспортёры указали на восстановление спроса за 2020 год до 90 млн баррелей в сутки, что на 9,8 млн баррелей ниже, чем было до вируса, и что в среднем по 2021 году ОПЕК ожидает спрос на уровне 95,9 млн баррелей в сутки. Это на 6.5% выше год к году: исходя из этих более скромных цифр ОПЕК и прибавляет к добыче ежемесячно по 0.5 млн баррелей в день.

Столь взвешенный подход к объёмам предложения, пожалуй, главный аргумент в пользу коридора с широкими границами от $50 до $60 на длительный срок, за пределы которых цены могут выйти разве что ненадолго», — считает эксперт.

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