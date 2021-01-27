Тбилиси, 27 января, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В правящей партии «Грузинская мечта» используют вопрос о лишении депутатских мандатов, чтобы оказывать давление на членов оппозиционных партий. Об этом в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс» 27 января заявила политолог Хатуна Лагазидзе.

41.ge Бидзина Иванишвили. Партия «Грузинская мечта»

По её мнению, правящая команда не удовлетворит заявления оппозиционных депутатов о сложении полномочий. С одной стороны, это будет демонстрацией того, что Тбилиси отреагировал на призыв членов ПАСЕ продолжить переговоры, с другой стороны, неопределенность по вопросу с мандатами будет держать оппозицию в напряжении.

«Они продолжают формально отдавать должное требованиям Запада, — сказала Лагазидзе. — А на самом деле, мягко говоря, идёт игра в «кошки-мышки» с оппозицией. Это лучший рычаг для деморализации, потому что пока открыт вопрос депутатских мандатов, в оппозиции постоянное напряжение».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на прошедших парламентских выборах были «сфальсифицированы». Из 60 представителей оппозиции, получивших право на членство в парламенте, 54 написали заявления о сложении полномочий. Заявления троих представителей «Альянса патриотов» в парламенте удовлетворили в начале января.