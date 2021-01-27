Калуга, 27 января, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В настоящее время уровень технической готовности строящего кампуса филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана в окрестностях калужской пригородной деревни Пучково составляет 39,3%, сообщили 27 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На строительстве кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана.

По словам представителей подрядной организации работы активно ведутся на учебных корпусах и четырёх общежитиях. Практически завершена прокладка сетей: смонтированы локальные очистные сооружения, насосная станция, водопроводные сети и пожарный водопровод. Готовится монтаж фасадных систем на корпусе, где будет находиться гараж. На данный момент на строительстве кампуса работают 550 человек, включая инженерно-технических работников. Однако не хватает каменщиков, несмотря на то, что за последние месяцы их число увеличилось с 50 до 100.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав будущего кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана войдёт три учебно-административных корпуса, соединенных галереями, учебно-лабораторный комплекс с лабораториями-трансформерами и учебными аудиториями, четыре общежития на 2 990 человек, досуговый центр с универсальным театрально-киноконцертным залом на 600 зрителей и универсальным концертно-танцевальным залом с эстрадой, студийно-кружковыми и клубными помещениями. На территории кампуса также предусмотрен спортивный комплекс с 50-метровым бассейном, игровым спортивным и универсальным спортивным залами, тренажерный зал, открытый стадион на 500 мест и открытые спортплощадки. Проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу. Сметная стоимость строительства составляет около семи миллиардов рублей. Генеральный подрядчик — ООО «Теплосфера» (Санкт-Петербург). Завершить стройку планируется в 2022 году