Салехард, 27 января, 2021, 12:30 — ИА Регнум. На Ямале за сутки подтверждено 72 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 75 случаев.

Основные очаги заражения на 27 января в ЯНАО: Ноябрьск — 8; Надымский район — 13; Салехард — 9; Ноябрьск — 8.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 27 января 35 354 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 30 869 человек, 373 пациента с COVID-19.