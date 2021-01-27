Калуга, 27 января, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Калужской области показатель раскрываемости убийств и изнасилований в 2020 году составил 100%, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенного заседания коллегии, посвященное итогам оперативно-служебной деятельности подразделений и служб органов внутренних дел региона.

40.мвд.рф На заседании коллегии УМВД России по Калужской области.

По словам начальника УМВД России по Калужской области генерал-майора полиции Александра Дедова, в 2020 году снизилось на 8,6% число зарегистрированных преступлений против личности. Меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 17,6%, изнасилований — на 39,4%, квартирных краж — на 11,7%, краж транспортных средств — на 15,7%, в том числе автомобилей — на 11,1%, краж из автомобилей — на 40,2%.

Органами внутренних дел больше на 12,9% раскрыто особо тяжких и тяжких преступлений, на 36,8% — грабежей, на 61,1% — разбоев, в 2,5 раза — преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, на 16,9% — краж (всех видов), на 18,8% — угонов, на 6,3% — преступлений, экономической направленности, на 4% — связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 3,9% — совершенных на бытовой почве. Реализуемые мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности позволили снизить на 8,9% число преступлений, совершённых на улицах. В результате принятого комплекса мер снизилось на 13,1% количество зафиксированных дорожно-транспортных происшествий на дорогах области. Число дорожно-транспортных происшествий с участием детей снизилось на 8,9%, пешеходов — на 20,1%, с нетрезвыми водителями — на 26,1%.

Полицейскими в 2020 году совместно с законодательной и исполнительной властью региона принято 37 нормативных правовых актов Калужской области.