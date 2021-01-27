Москва, 27 января, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Госдума минутой молчания почтила память погибших в годы блокады Ленинграда, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Ленинград, Невский проспект. Остановившиеся из-за отсутствия электричества троллейбусы. 1941 г

«Сегодня у нас с вами день полного снятия блокады Ленинграда. Город выстоял, но погибло около миллиона человек. Погибли, защищая город, от голода, от холода. Представьте себе, погибло больше, чем за всё время Второй мировой войны погибло граждан США и Англии. Только в одном осажденном Ленинграде», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Давайте отдадим дань памяти тем, кто погиб, тем, кто выжил в этой блокаде. И будем всегда помнить, и сделаем всё для того, чтобы не допустить повторения тех страшных событий», — отметил он.

Володин предложил проводить минуту молчания 27 января ежегодно.