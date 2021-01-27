Москва, 27 января, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Досрочный выход России из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) возможен в случае попыток США подорвать безопасность РФ. Москва, однако, рассчитывает на положительный результат, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 27 января журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

Он отметил, что все детали ратификационного пакета 2011 года продолжают действовать. Россия может принять решение о выходе из договора, если посчитает, что действия американской стороны разрушительны, что имеет место попытка подрыва безопасности страны. Если последствия будут оценены как столь далеко идущие, решение о выходе вполне допустимо по процедуре соглашения.

«Не хотелось бы сейчас рассуждать о негативных сценариях», — отметил Рябков.

Он подчеркнул, что Москва не хочет прекращения договора и будет работать над укреплением режима контроля над вооружениями через новые переговоры с Вашингтоном. В МИД рассчитывают на оперативные консультации и запуск переговоров после формирования новой внешнеполитической команды в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили возможное продление СНВ-3 в телефонной беседе. По её итогам лидеры поручили своим командам срочно работать над продлением договора.