Омск, 27 января, 2021, 12:04 — ИА Регнум. После продолжительной болезни ушёл из жизни глава Исилькульского района Омской области Александр Лямзин. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в правительстве региона.

Omskportal.ru Александр Лямзин

Власти Омской области выразили соболезнования семье Александра Лямзина, руководившего Исилькульским районом более пяти лет.

Александр Лямзин родился 1 мая 1967 года. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище имени Ю. В. Андропова, ОВШМ МВД России («правоохранительная деятельность»), Академию управления МВД РФ («юриспруденция»). Трудовую деятельность начинал в отделе внутренних дел Тарского района, затем работал в Калачинске. В 2005 году был назначен начальником ОВД по Русско-Полянскому району, в 2011-м стал начальником отдела ОМВД России по Исилькулю и Исилькульскому району. В 2014—2015 годах находился в служебной командировке в Чечне. В конце 2015 года перешёл на гражданскую работу.

В ноябре 2015 года Александр Лямзин был избран главой Исилькульского муниципального района.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Новосибирской области на 68-м году жизни скончался глава Усть-Таркского района Александр Турлаков.

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