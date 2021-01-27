Ярославль, 27 января, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля опубликовал приговор бывшему заместителю начальника управления тыла и обеспечения УМВД России по Ярославской области Евгению Терехову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Недостроенное здание УМВД России по Ярославской области

Приговор проливает свет на один из самых загадочных долгостроев региона — новое здания УМВД по Ярославской области на проспекте Фрунзе. Строительство началось в 2015 году и должно было завершиться в 2018-м. Деньги на него были выделены из федерального бюджета. Общая стоимость контракта никогда не называлась, сам контракт на портале госзакупок корреспонденту ИА REGNUM найти не удалось.

Казалось бы, полицейские были максимально заинтересованы в появлении нового здания. Ведь, как говорил в 2018 году начальник УМВД по Ярославской области Андрей Липилин, условия работы сотрудников далеки от идеальных.

«У нас отделы полиции часто располагаются в старинных зданиях. Они красивые, хорошие, но если честно, уже не для жизни, не для службы. Конечно, сотрудники стараются, как-то поддерживают их в нормальном состоянии. Например, здание на улице Собинова — красивое, лет 200 назад оно было бы хорошим, но сейчас уже старовато. В районах таких еще больше», — сказал на пресс-конференции в октябре 2018 года Андрей Липилин.

На той же пресс-конференции Липилин выразил надежду, что уже в 2019 году полиция справит новоселье. По словам начальника УМВД, вина в том, что стройку «подзатянули», лежит на подрядчике — компании из Подмосковья «Промтехнополис». Но, как выяснилось, не только на ней.

Вместо новоселья в 2019 году последовало громкое задержание, а затем и арест замначальника управления тыла Евгения Терехова. Как следует из приговора суда, полицейский практически с начала строительства — 2015 года — наладил коррупционную схему по получению взяток от субподрядчика и подрядчика стройки.

«В декабре 2015 года, точное время не установлено, Терехов Е.А., находясь совместно с директором ООО «Специальные промышленные системы» в кафе-баре «Первый Паб», исполняя возложенные на него обязанности заместителя начальника управления организации тылового обеспечения УМВД — начальника отдела организации капитального строительства и ремонта, имея умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, вопреки интересам службы () предложил директору ООО «Специальные промышленные системы» оказать способствование в силу занимаемой им должности о заключении между Подрядчиком и ООО «Специальные промышленные системы» договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте. В то же время, он и лицо №3 достигли договоренности о передаче ему за его способствование, в силу своих должностных полномочий в заключении между Подрядчиком и ООО «Специальные промышленные системы» договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте, за общее покровительство и попустительство по службе, в качестве взятки денег в размере 2 000 000 рублей», — говорится в приговоре суда.

После этого Терехов встретился с генеральным директором генподрядчика стройки и убедил его, что договор субподряда нужно заключить именно с ООО «Специальные промышленные системы». За что и получил все в том же «Первом пабе» взятку в размере 2 миллионов рублей. Договор же субподряда был заключен на куда более внушительную сумму — 350 млн рублей. За эти деньги субподрядчик обязался «выполнить строительно-монтажные работы по устройству железобетонных монолитных стен, колонн и перекрытий по строительству Объекта». То есть речь идёт о самой важной части здания — несущих конструкциях. От надёжности которых зависит жизнь самих полицейских и всех посетителей УМВД.

Но за взятку, как следует из приговора, начальник управления строительства готов был закрыть глаза на нарушения в исполнении контракта. Он, как следует из приговора, «допустил общее покровительство и попустительство по службе, поспособствовал директору ООО «Специальные промышленные системы» лицу №3 заключить Договор, получить от Подрядчика согласно условиям Договора аванс в размере 19 894 290 руб., не организовал должным образом работу по строительному контролю, не обеспечил выполнение Субподрядчиком полного объёма работ согласно условиям Контракта и как следствие Договора».

Но только взяткой за заключение договора на субподряд дело не закончилось. Коррупционные отношения между директором «Специальных строительных систем» и сотрудником полиции продолжились. Если сначала они встречались в пивной, то впоследствии почему-то избрали местом встречь автомобиль, припаркованный напротив здания прокуратуры Ярославской области. Можно предположить, что прокуратура здесь ни при чём — по соседству расположено старое здание УМВД. Вероятно, полковник полиции встречался с взяткодателем поблизости от работы.

«В январе 2016 года, точное время не установлено, директор ООО «Специальные промышленные системы», находясь совместно с Тереховым Е.А. в салоне автомобиля, припаркованном напротив здания прокуратуры Ярославской области, действуя умышлено, из корыстных побуждений, () предложил Терехову Е.А., оказывать ему и представляемому им Субподрядчику общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении технического надзора за выполнением Подрядчиком и Субподрядчиком работ по Объекту, предоставлять ему сметы с коэффициентами рыночной стоимости работ, которые ежемесячно подписывает Заказчик и Подрядчик. В то же время, он и Терехов Е.А. достигли договоренности о передаче последнему за его способствование () в качестве взятки денег в размере 1 200 000 руб., путём ежемесячной их передачи в размере около 100 000 руб», — говорится в приговоре суда.

Передача денег происходила в течение 2016 года в том же месте. Всего субподрядчик передал полицейскому 900 тысяч рублей из оговорённых 1 млн 200 тысяч.

Дальше — больше. Если на начальном этапе Терехов получал деньги от пусть важнейшего, но субподрядчика стройки, то в 2018 году коррупционные взаимоотношения возникли уже с генподрядчиком. Напомним, именно в 2018 году на стройке начались серьезные проблемы. Они совпали со сменой руководства регионального управления. В феврале ушёл в отставку начальник УМВД России по Ярославской области Николай Трифонов. 5 июля на его место был назначен Андрей Липилин. Казалось бы, смена руководства должна была сделать замначальника службы тыла осторожнее и задуматься уже о выполнении должностных обязанностей. Но нет. Практически одновременно с назначением нового руководителя регионального УМВД Терехов выходит на новый уровень коррупционных взаимоотношений. Причём с предложением о даче взяток полицейский приехал прямо на строящийся объект.

«В июле 2018 года, точное время не установлено, Терехов Е.А., находясь на территории Объекта, исполняя возложенные на него обязанности заместителя начальника управления организации тылового обеспечения УМВД — начальника отдела организации капитального строительства и ремонта, () предложил генеральному директору ООО «Промтехнополис» выступавшему в качестве подрядчика по строительству Объекта, согласовывать акты приёмки выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3 без предоставления исполнительной документации в объёме выполненных работ. В то же время он и ФИО 3 достигли договоренности о передаче ему за его способствование, в силу своих должностных полномочий в согласовании актов приёмки выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3 без предоставления исполнительной документации в объёме выполненных работ, а также общее покровительство и попустительство по службе в качестве взятки денег в размере 4 100 000 руб., из которых 2 500 000 руб. передать единовременно наличным способом, а 1 600 000 руб. путём ежемесячного перечисления денежных средств в размере 100 000 руб., в период с сентября 2018 года по декабрь 2019 года, на счёт открытый на третье лицо, подысканное специально для этой цели ФИО 3 под видом выплаты заработной платы, как сотруднику ООО «Промтехнополис», — говорится в приговоре суда.

И такое подставное лицо, на которое перечислялись взятки полицейскому, было найдено. Руководство «Промтехнополиса» подыскало человека, которого фиктивно оформили в организацию. Ежемесячно под видом заработной платы подставному лицу перечислялись 100 тысяч рублей. Но этих денег он не видел. Банковскую карту, на которую начислялась «зарплата», директор «Промтехнополиса» передал Евгению Терехову. Сам он снимать деньги не решился и прибёг к конспирации. Деньги снимала его знакомая.

«Терехов Е.А., в неустановленное время, в целях сокрытия своей истинной роли и избежания привлечения к уголовной ответственности, осознавая противоправный характер своих действий и опасаясь разоблачения со стороны правоохранительных органов своей преступной деятельности, принял максимальные меры к сокрытию факта получения им взятки и своего участия в совершении преступления, рассказал ранее знакомой лицу №5 о своём преступном умысле, направленном на получении взятки, способа его совершения и предложил ей содействовать в его совершении, путём снятия с указанной выше банковской карты денежных средств после их поступления и последующей их передачи ему в полном объёме, а также сокрыть данную банковскую карту и факт совершения им коррупционного особо тяжкого преступления», — говорится в приговоре суда.

Знакомая Терехова снимала деньги с «коррупционной карты» с сентября 2018 по август 2019 года — всего 939 201 рубль. Но это была лишь часть взятки. В декабре 2018 года директор «Промтехнополиса» передал Терехову уже лично один миллион рублей около здания УМВД России по Ярославской области. Почему правило конспиративной схемы с банковской картой было осторожным Тереховым нарушено, почему передача состоялась около здания УМВД, а не в пивной или у прокуратуры, можно только догадываться. В приговоре это не отражено.

Следующий неосторожный транш — теперь уже последний — был получен спустя восемь месяцев.

«16.08.2019, около 10 часов 45 минут, Терехов Е.А. в продолжение своего преступного умысла, направленного на получение взятки в особо крупном размере от генерального директора ООО «Промтехнополис» действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормальной деятельности МВД России и подрыва его авторитета в лице общественности, и желая их наступления, получил лично от генерального директора ООО «Промтехнополис» часть взятки в виде денег в общем размере 1 000 000 руб. и муляж банкнот долларов США, на общую имитируемую сумму 4 800 долларов, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 16.08.2019 составляло 316 275 руб., за совершение указанных выше незаконных действий и бездействий», — говорится в приговоре суда.

Эта операция проходила уже под контролем сотрудник ФСБ. Терехов был задержан, а затем и арестован. Он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сейчас начинается суд над одним из взяткодателей — директором ООО «Специальные промышленные системы».

Контракт с «Промтехнополисом» на строительство здания УМВД был расторгнут в 2019 году. Строительство не завершено. Сама компания вошла в процедуру банкротства. Интересно, что техническая документация была «утеряна», что не позволяет достоверно оценить объём и качество выполненных работ. Ущерб бюджету не ограничивается миллионами, которые получены в качестве взяток. Строительство заморожено и когда будет возобновлено — неизвестно. Сотни миллионов рублей федеральных денег, выделенных из бюджета России на улучшение условий работы сотен сотрудников ярославской полиции, потрачены на данный момент безрезультатно. Построенная по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» новая автодорога около нового здания (часть улицы Лескова) практически не используется. Имиджу самой полиции нанесен болезненный удар.

Как мог всё это провернуть один полковник полиции? Как удавалось ему в течение нескольких лет водить за нос своих коллег и подчинённых, двух начальников УМВД по Ярославской области и кураторов стройки из Москвы, службу собственной безопасности? Не было ли у него более высоких покровителей? Всё это вопросы без ответов. Сразу после задержания Терехова ярославскими полицейскими была назначена служебная проверка. Но о её результатах полиция широкой общественности ничего не сообщала. Понес ли наказание кто-то ещё — неизвестно. «Недострой» на проспекте Фрунзе пока всё так же остаётся печальным памятником коррупции в рядах тех, кто должен с этим явлением бороться.