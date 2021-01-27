Петропавловск-Камчатский, 27 января, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В рамках конкурса с ограниченным участием Росавиация планирует выбрать подрядчика для реконструкции аэропорта Усть-Камчатск (Камчатский край). Начальная цена тендера превышает 1,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Взлетная полоса

В рамках конкурса победителя определят 24 февраля 2021 года. Максимальная цена контракта — 1 575 681 302,03 рубля. По договору предусмотрен аванс в размере 10%.

Работы, которые профинансируют из средств федерального бюджета, должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.

В документации уточняется, что стройплощадка находится на территории существующего аэропорта, который имеет одну искусственную взлётно-посадочную полосу и одну грунтовую взлётно-посадочную полосу.

Проектом предусмотрены частичный разбор существующих асфальтобетонных покрытий аэродрома, снос зданий и сооружений, например, гаража, а также демонтаж существующего ограждения, перенос участка подъездной дороги, строительство ряда объектов, в том числе склада, соединительной рулёжной дорожки, распределительной подстанции, здания спецтранспорта с гаражом, производственными и бытовыми помещениями ряда служб. Подрядчик также должен будет построить отдельно стоящие блочно-модульные котельные с сетями теплоснабжения, летнюю стоянку для спецтранспорта, патрульную дорогу, провести реконструкцию ограждения аэродрома, установить метеооборудование и выполнить многое другое.

«На основании прогноза перевозок в аэропорту планируется эксплуатация самолётов типов Ан-24, Ан-26, Bombardier Q200, Як-40, Л-410, средних вертолётов типа Ми-8 и вертолётов типом ниже», — отмечается в документации.