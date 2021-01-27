Обнинск, Калужская область, 27 января, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В рамках всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» на улицы Обнинска Калужской области вышли волонтёры, которые рассказали жителям о прорыве блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Обнинском молодёжном центре.

Школьный «Уголок памяти» о защитниках блокадного Ленинграда.

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Волонтёры предлагали горожанам написать свои пожелания для ветеранов войны и блокадного Ленинграда на фронтовых письмах-треугольниках. Также желающих просили назвать ежедневную минимальную норму хлеба, которая была установлена для жителей осаждённого города на Неве. В память об этом событии учащиеся школ №7 и №10 открыли в учебных заведениях «Уголки памяти» с фотографиями и статьями о защитниках блокадного Ленинграда. Организатором акции выступили Обнинский молодежный центр и волонтёрский отряд «Заряд».

Напомним, ежегодно 27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.