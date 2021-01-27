Москва, 27 января, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 17 741 носителя коронавируса, сообщил 27 января ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Это на 500 человек меньше, чем сутками ранее, когда выявили 18 241 случай заражения. Показатель является минимальным за последние несколько месяцев.

Новые случаи зафиксированы во всех российских регионах. Лидируют Москва (1837), Санкт-Петербург (1813) и Подмосковье (928).

Всего в России с начала пандемии зарегистрировали после тестирования 3 774 672 случая заражения коронавирусом.