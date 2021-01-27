Москва, 27 января, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Анонимность биткоина действительно присутствовала в начале работы системы, но с годами федеральные органы безопасности научились отслеживать крупные транзакции, что помогало в задержании некоторых преступников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, финансовый аналитик Владислав Ратанов. Так он прокомментировал высказывание бывшего главы банка Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, который призвал ужесточить контроль за криптовалютами.

Биткоин

«Анонимность биткоина действительно присутствовала в начале работы системы, но с годами федеральные органы безопасности научились отслеживать крупные транзакции, что помогало в задержании некоторых преступников. На данный момент система по отслеживанию подозрительных кошельков и переводов работает автоматически, все крупные биржи замораживают счета клиентов, по запросу правоохранительных органов, так же транзакции с подозрительных кошельков, замешанных в теневой деятельности, блокируются до выяснения обстоятельств», — сказал Ратанов.

При этом он подчеркнул, что мир криптовалют не ограничен биткоином, есть множество разных действительно анонимных валют, которые невозможно отследить на данный момент.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ратанов объяснил, что государство, конечно, научилось отслеживать транзакции биткоина, что исключает идею анонимности владельцев.