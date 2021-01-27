Омск, 27 января, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Митинг, посвященный 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялся 27 января в парке Победы в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Пресс-центр администрации города Омска Митинг в Омске, посвящённый 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда

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Январский митинг в омском парке Победы уже стал традиционным. Памятный камень с надписью «Ленинградцам-блокадникам за ваш подвиг 08.09.1941—27.01.1944 от благодарных омичей» установили на территории мемориального комплекса в 1994 году.

В этом году митинг прошёл не столь масштабно из-за коронавирусных ограничений. Однако омичи могут посетить мемориальный комплекс самостоятельно.

Напомним, 872-дневная блокада Ленинграда была полностью снята 27 января 1944 года. По разным данным, за годы блокады в Ленинграде погибли от 630 тысяч до 1,5 млн человек.

В Омск в годы Великой Отечественной были эвакуированы тысячи жителей Ленинграда, в том числе 18 тысяч детей.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех школах и техникумах Красноярского края 27 января пройдёт урок «Блокадный хлеб».

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