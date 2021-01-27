Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области обратились в Минздрав России с просьбой об ускорении поставок вакцины от COVID-19 в регион в связи с исчерпанием ранее поставленных доз препарата и большим спросом жителей на вакцинацию.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинация от коронавируса

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За первую неделю с начала массовой вакцинации от коронавируса в Ленинградской области привилось более 5,5 тыс. жителей. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. Напомним, население региона — более 1,8 млн человек.

В настоящий момент вакцинацию в регионе проводят 25 прививочных пунктов. Темп вакцинации последних дней составил две тысячи человек в сутки. В связи с этим запас поставленной ранее вакцины уже закончился.

«Регион использовал выделенные дозы вакцины и для продолжения вакцинации нуждается в дополнительных поставках. В листе ожидания вакцинации на сегодня — более 10 тысяч человек», — уточнили в областной пресс-службе.