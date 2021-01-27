Тутаев, Ярославская область, 27 января, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Канатную дорогу через Волгу в городе Тутаев Ярославской области смогут построить к концу 2024 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на фонд инвестиционных строительных проектов (ФИСП) Санкт-Петербурга.

Тутаев

Вопрос о канатной дороге в Тутаеве обсуждался на заседании комитета по градостроительству Ярославской областной думы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ключевой для города объект планируется возвести на средства кредита «Нового банка развития» стран БРИКС. Проектировщиков ждут в Тутаеве через неделю.

«Реализация идет через Министерство культуры, там «Новый банк развития» БРИКС, выделены денежные средства, более 600 миллионов рублей на реализацию этого проекта. Этой задачей занимается фонд инвестиционных проектов ФИСП, ведется проектирование. Намечен на 3 февраля приезд проектной организации вместе с фондом инвестиционных проектов. Они приезжают в Ростов и Тутаев, так как два проекта реализуются на территории Ярославской области. Там по Ростову проект на 2,8 миллиарда рублей. И по Тутаеву более 600 миллионов», — рассказал депутатам заместитель директора департамента ЖКХ Ярославской области Валерий Шмаков.

На сайте фонда инвестиционных строительных проектов (ФИСП) Санкт-Петербурга обозначены сроки самих работ. Так, процесс проектирования должен пройти с января 2021 по январь 2022 года. А сама стройка канатной дороги может начаться летом 2022 года и продлиться до декабря 2024 года.

«Проект предусматривает за счет средств займа «Нового банка развития» выполнение проектных работ, строительство канатной дороги, благоустройство территории, прилегающей к посадочным станциям канатной дороги, обустройство автостоянки. Канатная дорога решит острую проблему отсутствия всесезонного сообщения между двумя частями города, расположенными на разных берегах реки Волги, будет обеспечено быстрое и безопасное перемещение населения и туристов между левым и правым берегом реки», — отмечается на сайте ФИСП.

Уже на стадии проектирования могут возникнуть некоторые сложности. Денег уже не хватает.

«Правая и левая сторона Тутаева — это историческая часть, и согласование по исторической части не заложено в этот проект. Для согласования необходима сумма в 5 миллионов рублей. Задержка проекта будет в этом плане. Если мы найдем оперативно эти 5 миллионов рублей, может быть из областного бюджета или резервного фонда губернатора, то этот проект будет продвигаться быстрее. Если не найдем, то проект подзависнет», — сказал депутат Ярославской областной думы Юрий Павлов.

Протяженность канатной дороги в Тутаеве составит 1,3 километра.