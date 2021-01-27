Джакарта, 27 января, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В агентстве морской безопасности Индонезии заявили, что иранский нефтяной танкер Freya признал несколько нарушений, сообщает CNN Indonesia.

Иранский нефтяной танкер

В Индонезии подтвердили, как минимум пять нарушений со стороны иранского танкера. Судно бросило якорь в водах Индонезии без разрешения властей, выключило опознавательные сигналы и не подняло флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что нефтяной танкер Freya под иранским флагом был конфискован агентством морской безопасности Индонезии за нарушение международного права.

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