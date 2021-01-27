Москва, 27 января, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Совфед принял заявление, в котором призвал ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ рассмотреть вопрос об ограничении «произвола» американских интернет-компаний, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Офис компании Google. Силиконовая долина. Калифорния США

Сенаторы обвинили американские компании в отказе блокировать информацию, стимулирующую граждан РФ участвовать в несанкционированных акциях, а также указали на нарушения принципа свободы слова интернет-гигантами.

В заявлении также говорится о том, что интернет-компании США и связанные с ними американские госструктуры узурпировали контроль над интернетом.

«Совет Федерации решительно осуждает действия глобальных американских интернет-компаний, которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова в социальных сетях», — говорится в документе.