Тоцкое, Оренбургская область, 27 января, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области на Тоцком военном полигоне прошли учения, где для уничтожения условного противника применили танки и артиллерию, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Минобороны Военные учения в Оренбуржье

Согласно сценарию, условный враг направлял свои силы на прорыв обороны. При этом «противник» использовал тяжелую бронетехнику и минометы. Движение сил противника в сторону обороняемых позиций было зафиксировано с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Тахион».

По наступающему «врагу» удар нанесли реактивная система «Град» и самоходные гаубицы «Мста-С», которые точечно поражали неприятеля осколочными и осколочно-фугасными снарядами. Оставшиеся силы «противника» были уничтожены действиями мотострелков и танкистов. Экипажи танков, используя многоканальные тепловизоры «Сосна-У», в автоматическом режиме обнаруживали цели на дальности до 3 км и уничтожали их из 125-миллиметровых орудий.

Участниками учений стали примерно 800 военнослужащих и свыше 120 единиц техники.