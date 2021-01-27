Омск, 27 января, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Ночью 27 января на 22-м году жизни погиб бывший игрок молодёжного и основного составов футбольного «Иртыша» Егор Дробыш. Информация о трагедии появилась на странице ФК «Иртыш» в соцсети «ВКонтакте».

Страница «ФК «Иртыш» Омск» в vk.com Егор Дробыш

Дробыш был одним из лидеров молодёжной команды, отыграл три матча за основной состав в 2019 году.

«Подробности пока неизвестны. Есть информация, что убили», — уточнили в омском футбольном клубе.

По сообщениям местных массмедиа, ночью 27 января в Омске в Нефтяниках погиб молодой мужчина. По информации соцсетей, напали на двоих парней, один был убит ножом, второго тяжело ранили. СМИ считают, что погибшим оказался Егор Дробыш.