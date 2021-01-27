Москва, 27 января, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Москве автобус маршрута т72 загорелся на улице Намёткина, сообщили 27 января в департаменте транспорта столицы.

Tammy Sue Пожар

Происшествие случилось в 9:10, на место прибыли сотрудники оперативных служб.

«Водитель оперативно остановил автобус и вывел всех пассажиров. Пострадавших нет», — рассказали в департаменте.

Согласно сообщению, к установлению причин произошедшего подключат производителя — ПАО «КамАЗ».

Из-за ЧП движение по улице Намёткина перекрыто, движение общественного транспорта производится по изменённым маршрутам.