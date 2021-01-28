Сегодня, 27 января, президент России Владимир Путин выступит на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выступление главы российского государства обещает быть «достаточно объемным и очень интересным». Также глава государства планирует провести видеоконференцию с руководителями крупнейших международных компаний. Напомним, онлайн-мероприятия с участием глав государств и правительств, руководителей крупнейших международных компаний, глобальных СМИ и молодёжных организаций Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока, Северной Америки и Латинской Америки будут иди до 29 января. Главной темой дискуссии станет обсуждение «новой глобальной ситуации», связанной с пандемией коронавируса. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию об этом событии. Читайте также: Песков: Путин проведет онлайн-встречу с главами международных компаний

Kremlin.ru Владимир Путин на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021»

14:24 27.01.2021 Путин: отрадно, что несмотря на пандемию форум всё-таки продолжает работу, хотя и в онлайн формате.

14:25 27.01.2021 Трудно не заметить глобальных изменений в политике, экономике, социальной жизни — Путин.

14:26 27.01.2021 Пандемия коронавируса обострила проблемы дисбаланса, существовавшие ранее — Путин.

14:27 27.01.2021 Мы видим кризис старых моделей и элементов социально экономического развития, освоения — Путин.

14:27 27.01.2021 Деградирует и система национальной безопасности — Путин.

14:28 27.01.2021 Путин заявил, что сейчас какой-то горячий, глобальный конфликт в принципе невозможен, потому что это означает конец цивилизации.

14:29 27.01.2021 Путин назвал социально-экономические проблемы ключевым вызовом для всего мира.

14:29 27.01.2021 Путин отметил что кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями.

14:29 27.01.2021 Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.

14:30 27.01.2021 Пандемия коронавируса ускорила структурные изменения, предпосылки для которых сложились до неё. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом: Есть риски дальнейшего нарастания противоречий — Путин об эффекте пандемии

14:30 27.01.2021 Реальный ВВП на душу населения удвоился, что позволило более 1 000 000 000 человек выйти из бедности — Путин.

14:32 27.01.2021 Путин, выступая на форуме в Давосе, сравнил нынешнее время с 30-ми годами прошлого века. По его словам, система глобальной безопасности в мире сейчас деградирует.

14:32 27.01.2021 Проблемы расслоения в развитых странах оказались ещё более глубокими — Путин.

14:32 27.01.2021 Глобализация привела к значительному накоплению прибыли транснациональных компаний.

14:33 27.01.2021 Кому достались доходы? Ответ известен, очевиден — 1% населения — Путин.

14:33 27.01.2021 Миллионы людей в разных странах перестали видеть перспективу пополнения своих доходов — Путин.

14:35 27.01.2021 В 2020-м году падение экономики стало максимальным со времён Второй мировой войны — Путин. Да, к концу года экономику удалось восстановить, но это 250 000 000 рабочих мест!

14:35 27.01.2021 Текущая обстановка в мире отчасти напоминает ситуацию 30-х годов XX века. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом: Путин: пандемия и кризис влекут рост правого и левого радикализма

14:36 27.01.2021 Основная задача сейчас для всего мира, по словам Путина, — выход из бедности. Ключевой вызов — социально-экономические проблемы.

14:37 27.01.2021 В современном мире возникла опасность столкнуться с глобальным срывом в войну всех против всех — Путин.

14:37 27.01.2021 Разрыв между реальной и виртуальный экономикой чреват реальными угрозами и потрясениями — Путин.

14:38 27.01.2021 Без эффективных действий государства множество людей рискуют остаться без работы — Путин.

14:39 27.01.2021 Вторым вызовом Путин назвал рассовую нетерпимость.

14:40 27.01.2021 Реальные проблемы порождают недовольство — Путин.

14:40 27.01.2021 На фоне пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса международные институты также проходят серьёзную проверку на прочность. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом: Путин поделился мнением о возможной мировой войне и конце цивилизации

14:41 27.01.2021 «Цифровые гиганты» уже начали конкурировать с государствами по ряду направлений — Путин.

14:42 27.01.2021 Третьей угрозой Владимир Путин считает дальнейшее обострение международных проблем.

14:42 27.01.2021 Градус внешнеполитической, пропагандисткой риторики нарастает — Путин.

14:43 27.01.2021 Риски одностороннего применения военной силы — вот в чем опасность — Путин.

14:43 27.01.2021 Несмотря на такое большое количество вызовов, нам нужно сохранять позитивный взгляд на будущее — Путин.

14:44 27.01.2021 Президент России Владимир Путин принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе впервые с 2009 года. Цитата из видео.

14:45 27.01.2021 Путин — о причинах протестов: «Причины быть недовольными заключаются на самом деле не в каких-то умозрительных вещах, а в реальных проблемах, которые касаются каждого, каких бы политических взглядов человек ни придерживался. Реальные проблемы порождают недовольство!».

14:46 27.01.2021 Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути экономики, обслуживающей «золотой миллиард».

14:48 27.01.2021 Мировая цивилизация может столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Подробности в материале: Путин предостерёг от «мрачной антиутопии» из-за утрат базовых прав и свобод

14:48 27.01.2021 Путин обозначил приоритеты развития экономики.

14:49 27.01.2021 Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи, направлены на демографическое сбережение народа — Путин.

14:50 27.01.2021 Путин назвал комфортное жильё, достойную зарплату и пенсию, качественную медицину и образование четырьмя основными приоритетами.

14:50 27.01.2021 Попытка выстроить однополярный, централизованный миропорядок завершилась, да собственно, она и не начиналась — Путин.

14:55 27.01.2021 Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы учёных, специалистов, в борьбе с коронавирусом — Путин.

14:56 27.01.2021 Последние десятилетия экономического развития в мире привели к замечательным результатам в борьбе с бедностью. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом: Путин сопоставил итоги борьбы с бедностью в России и Китае

14:57 27.01.2021 Мы видим, что вакцинация сегодня доступна в развитых странах — Путин.

14:58 27.01.2021 Путин призвал координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса.

14:59 27.01.2021 В завершение своего выступления президента России Владимир Путин поблагодарил всех за терпение и внимание.

14:59 27.01.2021 Путин призвал сосредоточиться не на мнимых, а на реальных глобальных проблемах.

15:03 27.01.2021 Глобализация мировой экономики привела к неоднозначным результатам для общественного благосостояния. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Читайте подробнее: Путин порассуждал о минусах глобализации и растущей бедности на Западе

15:08 27.01.2021 Развитие последних сорока лет привело к обогащению наиболее состоятельных людей в мире, однако с благосостоянием всех остальных всё складывается скорее неблагоприятно — по крайней мере, если рассматривать страны Первого мира. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Подробности в материале: Путин: миллионы людей в богатых странах перестали верить в рост доходов

15:12 27.01.2021 Жёсткая экономическая политика, набравшая популярность с 80-х годов XX века, стала главной причиной растущего мирового неравенства в настоящее время. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Подробности в материале: Путин раскритиковал «Вашингтонский консенсус»

15:19 27.01.2021 Восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, происходит с большим трудом. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Подробности в материале: Путин: традиционная экономическая политика в мире больше не работает

15:24 27.01.2021 Плоды четвёртой промышленной революции, которые заключаются в применении искусственного интеллекта и автоматизации и роботизации, порождает структурные изменения. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Подробности в материале: Новая промышленная революция ставит под удар средний класс — Путин

15:36 27.01.2021 Мировые медиахолдинги, компании в сфере информационных технологий и социальные сети получили такую власть, что уже способны конкурировать с национальными государствами. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Читайте подробнее: Путин обеспокоен растущей властью международных монополий

15:43 27.01.2021 Развитие экономики в будущем будет опираться на растущую роль фискальной и денежно-кредитной политики. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом: Путин предсказал увеличение роли государства для роста экономики

15:44 27.01.2021 Россия и Европа должны избавиться от фобий и проблем прошлых лет ради возвращения к позитивной повестке дня, заявил президент РФ Владимир Путин 27 января в ходе выступления по видеосвязи на «давосской неделе». Россия, добавил он, будет к этому стремиться, но «любовь невозможна» в случае, если о ней заявляет лишь одна сторона, для неё нужна взаимность. Подробности в материале: Путин призвал избавиться от фобий ради «любви» между Россией и Европой

15:52 27.01.2021 Идея однополярного миропорядка была обречена на провал. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Подробности в материале: Эпоха попыток построить однополярный миропорядок завершилась — Путин

16:06 27.01.2021 Мировая система безопасности деградирует, противоречия закручиваются «по спирали», множатся региональные конфликты. Об этом президент России Владимир Путин заявил 27 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проводится в онлайн-формате. «Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности», — отметил российский лидер. Читайте подробнее: Путин заявил о деградации системы глобальной безопасности

16:08 27.01.2021 Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе продемонстрировало сохранение готовности страны к сотрудничеству на основе взаимного уважения интересов и равноправного диалога со всеми участниками международной кооперации, отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «Глава нашего государства дал четкий анализ международной ситуации, обозначил основные современные вызовы, предложил определиться с приоритетами, призвал страны к позитивной повестке и совместному созиданию», — сказал парламентарий.

16:52 27.01.2021 Содержание первой телефонной беседы президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным пресс-службы Кремля и Белого дома описали по-разному, отмечает 27 января издание The National Interest. Авторы материала обратили внимание на то, что в Белом доме сделали упор на перечисление «обид и претензий» Вашингтона к Москве, тогда как Кремль подчеркивал, что Байден и Путин обсуждали пандемию коронавируса, торгово-экономические вопросы, а также будущее ядерной сделки с Ираном. По мнению автора статьи, это свидетельствует о том, что Россия ожидает от США делового разговора о компромиссах и взаимовыгодных соглашениях, а команда Байдена пытается поставить Москве некие условия еще до начала российско-американских переговоров.

17:46 27.01.2021 Новый президент США показал себя хорошим политиком: он не хочет «холодной войны» с Россией прямо сейчас, считает председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 27 января, отвечая на вопрос, почему США хотят продлить действие Договора СНВ-3. «Дело не только в том, что в случае прекращения Договора СНВ-3 у нашей страны хватит возможностей, чтобы увеличить свой ядерный арсенал. США пока опережают нас по количественным показателям. Дело в том, что у Штатов нет такого количества оружия, не подпадающего под Договор, но обладающего столь же мощными характеристиками, как у нас. Поэтому, несмотря на численное превосходство в ядерном оружии, «гонку вооружений», которая неизменно начнется после отмены Договора СНВ-3, Соединенные Штаты просто не выдержат. Поэтому продление договора на любых условиях для них — единственный способ сохранить вес и авторитет в мире», — отметил он.

18:50 27.01.2021 Во время сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом. kremlin.ru