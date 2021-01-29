27 января 1944 года — дата, которую мы встречаем с болью в сердце и с чувством великой гордости за поколение победителей. В этот январский день отмечают 77-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 900 дней и ночей продолжалась героическая оборона города на Неве. Но ни страшный голод, холод, ни бомбежки и артобстрелы, ни потери родных и близких не сломили дух ленинградцев. Подвиг защитников города навечно вошел в мировую историю как символ величайшего мужества, стойкости и самоотверженности. Редакция ИА REGNUM посвящает трансляцию памяти блокадного Ленинграда. Читайте также: Ленинградская победа: в Петербурге отметят 77-ю годовщину снятия блокады

Художник Боим Соломон Самсонович Ленинградский салют 27 января 1944 года

09:36 27.01.2021 Президент России Владимир Путин сегодня посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию «Подвиг народа» и даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокорённый Ленинград», посвящённой самой трагической странице истории Великой Отечественной войны — блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей.

09:37 27.01.2021 Председатель Совфеда Валентина Матвиенко возложила цветы к памятной стеле Ленинградскому фронту на Поклонной горе (Москва) в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Читайте также: Матвиенко почтила память погибших в блокаду ленинградцев

09:40 27.01.2021 Героизм и вера в победу жителей осажденного Ленинграда помогли выстоять в тяжелейший период Великой Отечественной войны, сломать планы гитлеровской Германии, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Их подвиг никогда не будет забыт. Всегда будем чтить память тех, кто боролся против фашизма, погиб, отстаивая мир, свободу и независимость нашей страны», — цитирует Володина сайт Госдумы.

09:41 27.01.2021 Ленинградский педиатрический мединститут — единственный медицинский вуз, работавший без единого дня простоя все годы войны и блокады. Врачи самой гуманной специальности — детские доктора — не имели права на отдых, они спасали самое дорогое: ленинградских детей. Дистрофичных, анемичных, раненых, обожженных и замерзших. Это они, руководители и преподаватели ЛПМИ, научились добывать масло из олифы, витамины из хвои и впервые ввели специфику «единого педиатра», действующую и сегодня. «Когда началась война, институт и сотрудники собрались на ученый совет, поставлены первые задачи. Юлия Менделева (первый ректор ЛПМИ — с 1925 по 1949 год) считала, что институт должен остаться в Ленинграде и помогать больным детям», — профессор Галина Микиртичан. Цитата spbdnevnik.ru.

09:41 27.01.2021 В Приморье 27 января прошли мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. «Мы надеялись, что блокада больше никогда не повторится. Но сегодня, что такое «блокада», узнал весь мир. Конечно, то, что мы все переживаем, не сравнить с далекими событиями, но и сейчас есть свои сложности и трудности. Я желаю всем нам выстоять и победить в борьбе с этим невидимым врагом», — обратилась к собравшимся председатель Владивостокской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Наталия Катченкова. Читайте также: В Приморье проживают 99 жителей блокадного Ленинграда

09:42 27.01.2021 В музее Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета блокаде Ленинграда посвящены несколько стендов.

09:44 27.01.2021 В годы блокады Ленинград был не просто осажденным городом, жители которого пытались выжить вопреки голоду, холоду, бомбежкам и страданиям. Он превратился в целый обособленный мир с сильными и мужественными людьми, со своими порядками и, можно сказать, со своим языком. За 900 страшных дней и ночей в лексиконе ленинградцев появилось много слов, используемых для обозначения предметов блокадной жизни. К примеру, выковыренными называли людей, вывезенных из блокадного Ленинграда в другие города. Такое название прижилось благодаря созвучности со словом «эвакуированные». Цитата spb.aif.ru.

09:46 27.01.2021 «Объект №708» (Ленинградский педиатрический мединститут) фашисты обстреливали по 9−12 раз за сутки, многие здания были разрушены. Но за годы войны на территории института ни один ребенок не пострадал от вражеских бомб, настолько четко была налажена работа. Однако малышам с осени 1941-го до весны 1942-го пришлось почти все время жить в подвале. Потом профессор Тур подсчитает: на ребенка приходилось около 1,8 квадратного метра поверхности пола и приблизительно 3,4 кубометра объема помещения; единственное закрывающееся окно-лаз можно было использовать лишь для проветривания помещения в те дни, когда на улице было не очень холодно. Температуру воздуха удавалось поддерживать в пределах 12−15 градусов… За период с 20 ноября 1941 года по 1 апреля 1942 года дети гуляли 65 дней, спали при открытом окне 26 дней; оставались без прогулки и спали при закрытом окне 41 день; с апреля дети гуляли ежедневно. Цитатаspbdnevnik.ru.

09:47 27.01.2021 «Оборона города на Неве стала бессмертным символом стойкости, патриотизма, самопожертвования и веры в Победу», — заявила глава Совета Федерации, сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко в своем обращении по случаю 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Читайте также: Матвиенко поздравила с Днем снятия блокады Ленинграда

09:49 27.01.2021 В Ульяновске акции начнутся у памятника 30-летия Победы с прохождением взвода почётного караула военнослужащих гарнизона, также состоится церемония возложения цветов к Вечному огню. Памятные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях. Власти отмечают, что подготовлены книжные экспозиции и фотовыставки, будут показаны фильмы. Читайте также: В Ульяновской области отметят 77-летие освобождения Ленинграда от блокады

09:59 27.01.2021 Ленинград. Здание на 23-й линии В.О., построенное в 1846—1849 годах специально для геофизических измерений, стало мишенью для фашистских артобстрелов. Синоптики наблюдали, как меняется Нева под окнами и как летят на них вражеские снаряды со стороны Стрельны. Один из них попал почти точно в бюро прогнозов. Но радисты не прятались в подвал, а поднимались на самый верх, в бюро связи, где находилась аппаратура. За громкой фразой о том, что первыми о приближении войны узнали синоптики, стоит гигантский опыт специалистов, говорит главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Цитатаspbdnevnik.ru.

10:00 27.01.2021 «Граммики» — так ленинградцы ласково называли свой ничтожный паек — 125 г хлеба в сутки на человека. Блокадный хлеб более чем на половину состоял из опилок, жмыха, целлюлозы и обойной пыли. Для большинства жителей осажденного Ленинграда этот хлеб был единственной пищей, и они съедали его, не теряя ни одной крошки.

10:06 27.01.2021 В 77-я годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил: «Память о героизме защитников и жителей города на Неве в годы Великой Отечественной войны неподвластна времени. Ленинград самоотверженно сражался, работал, выстоял и победил. Подвиг блокадников навсегда останется в истории страны, став для всех нас примером мужества, доблести, стойкости и любви к Родине».

10:07 27.01.2021 Поздравление бывшей блокадницы в Забайкалье. Сегодня, 27 января, в День воинской славы России, администрация Черновского района Читы поздравила Алевтину Евгеньевну Кирпичникову с 77-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Эта женщина — живой свидетель тех страшных событий, она жила в блокадном городе. Представители администрации вручили ветерану поздравительную открытку, подарочный сертификат и передали интересные поделки, изготовленные умелыми руками учеников школы N 6. На детство Алевтины Евгеньевны выпали тяжелые испытания, но и сейчас она излучает бодрость, оптимизм и верит в хорошее, сообщает мэрия Читы.

10:07 27.01.2021 Карточка на хлеб. Блокадный Ленинград.

10:16 27.01.2021 В Новосибирской области, согласно официальным данным, проживают 238 жителей блокадного Ленинграда, которые являются получателями выплат по линии Пенсионного фонда. Читайте также: Более 200 жителей блокадного Ленинграда проживают в Новосибирской области

10:17 27.01.2021 В Кемерове сегодня, 27 января, в учреждениях образования и культуры проходят уроки мужества, кинолектории и выставки, посвящённые 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в мэрии города. Читайте также: В школах Кемерова проходят уроки мужества

10:17 27.01.2021 Власти Санкт-Петербурга продолжат начавшуюся в последние годы работу по расширению площадей и обновлению экспозиции мемориального Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на встрече с активом Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Об этом: В Петербурге продолжится расширение Музея обороны и блокады Ленинграда

10:24 27.01.2021 Блокадный Ленинград. Даже под непрекращающимися артобстрелами в условиях страшного голода ленинградцы не теряли чувства юмора, что и помогало им выживать. Так дистрофию — истощение, которым страдал каждой второй житель города — очеловечили и придумали ей полное имя: Дистрофия Шротовна Щей-Безвырезовская. В то время шроты, измельченные и обезжиренные семена растений, служащие для корма животным, считались настоящим деликатесом, а о тарелке щей с говяжьей вырезкой оставалось только мечтать.

10:25 27.01.2021 Блокадный Ленинград. Немцы к наступлению готовились заранее, у них были специальные подразделения, которые сообщали погоду. Однако и они промахнулись: главный синоптик Петербурга Александр Колесов убежден, что если бы они точно рассчитали холодную зиму 1942 года, то не сунулись бы в Ленинград. А вот наши синоптики не ошиблись: при составлении прогноза на первую блокадную зиму была взята за аналог холодная зима во время советско-финской войны 1939−1940 годов. Цитата spbdnevnik.ru.

10:25 27.01.2021 Выдача дров жителям блокадного Ленинграда.

10:29 27.01.2021 Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к жителям региона в этот памятный день: «Блокада Ленинграда стала одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны. Говоря о войне, мы вспоминаем ратные подвиги наших солдат и офицеров, ценою собственной жизни отстоявшие нашу свободу и независимость. Но отдельной строкой в летописи сороковых стоит блокадный Ленинград, где каждый прожитый день был подвигом. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена Великая Победа, и передавать эту память по наследству».

10:39 27.01.2021 В первый год блокады в ленинградских магазинах еще продавался жмых — спрессованные бруски отходов, оставшихся от производства муки. Такие куски жмыха называли дурандой. Ее распаривали в кастрюле до консистенции каши или же запекали, добавляя в лепешки из дуранды последние остатки сахара: получались своеобразные конфеты. В самую страшную и голодную первую блокадную зиму дуранда спасла жизни сотен тысяч ленинградцев.

10:40 27.01.2021 Боим Соломон Самсонович. Ленинградский салют 27 января 1944 года. 1944

10:43 27.01.2021 В конце августа 1941 года в Смольном прошло заседание, на котором было принято решение о создании пути через Ладогу. На Ладогу направили метеорологов. 17 ноября по дороге проехал первый всадник — майор Можаев. Ночью 22 ноября прошла первая колонна из 60 машин. Это и было начало Дороги жизни.

10:52 27.01.2021 Из воспоминаний уроженки Ярославской области Алевтины Евгеньевны Кирпичниковой. Говорит, что самым страшным был голод: «Когда немец сковал кольцо вокруг Ленинграда, нам стали выдавать по 125 граммов, а рабочим — по 250. Это половина ломтика. И даже не хлеб, а жмых, ость торчала. Кусочек несешь до дома, не ешь, бережешь, потом по крошке тянешь весь день. Немного выручал парк, раскинувшийся неподалеку. Из-под снега извлекали листья дубов и лип, варили из них кашицу, которая помогала не умереть с голоду». Цитата телеграмм-канала мэрии Читы.

10:54 27.01.2021 Новосибирцы возложили цветы к стеле, воздвигнутой в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. «Подвиг и мужество простых жителей Ленинграда, его защитников восхищают весь мир, — отметил во время церемонии министр региональной политики Игорь Яковлев. — В годы войны ленинградцы делили хлеб и кров с новосибирцами, мы вместе помогали фронту ковать эту Великую Победу, вместе внесли вклад в присвоение Новосибирску высокого звания «Город трудовой доблести». Об этом: Новосибирцы почтили память защитников блокадного Ленинграда

10:56 27.01.2021 Блокадный Ленинград. Из воспоминаний уроженки Ярославской области Алевтины Евгеньевны Кирпичниковой: «Иногда получалось купить клей на базаре или выменять его на что-нибудь. Растопишь в баночке, а потом он застынет и становится, как студень. Этот клей ели. А уж в декабре-то месяце кроме листьев и кусочка хлеба ничего не было. И тут началась смертность. Это были самые трудные времена. У нас в квартире еще жили три семьи, а в соседней уже две семьи умерли. Они так и лежали там. Человек по улице идет и упадет. И никто к нему не подходит, потому что если наклонишься, сам тут же будешь. Сил никаких не было. Ходили еле-еле». В декабре 1941 года умерла Алина мама — не проснулась утром. Девочка вместе с отцом положили ее на санки и отвезли к церкви. Там отпели и похоронили в небольшой могилке, за которую заплатили копателям маминой продуктовой карточкой.

10:57 27.01.2021 Обмен товарами на рынке блокадного Ленинграда.

10:58 27.01.2021 В январе 1943 года жители блокадного Ленинграда всего за 17 дней проложили на левом берегу Невы 33 км железной дороги, соединявшей осажденный город со страной. Блокадники строили мост через Неву, пока фашисты обстреливали их с Синявинских высот. Из-за повышенной опасности работ сами ленинградцы назвали прокладываемую дорогу Коридором смерти. В результате по этой железной дороге в Ленинград доставлялось 75% всех грузов, а по Дороге жизни через Ладогу — лишь 25%. Один эшелон на железной дороге заменял полторы тысячи «полуторок». Однако к тому времени Дорога жизни была уже воспета, поэтому о Коридоре смерти с его страшным названием знали только ленинградцы. Цитата spb.aif.ru.

11:00 27.01.2021 Митинг, посвящённый 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялся 27 января в парке Победы в Омске. Читайте также: В Омске прошёл митинг в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда

11:01 27.01.2021 В годы блокады ленинградский транспорт стал одним из символов осажденного города. В нечеловеческих условиях людям удалось сохранить трамвай. В то же время по Дороге жизни автобусы вывезли из Ленинграда сотни тысяч мирных жителей.

11:02 27.01.2021 На Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга началась траурная церемония возложения венков и цветов у Вечного огня и монумента «Мать-Родина». В ней участвует руководство Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты, представители полпредства президента в СЗФО, командования Западного военного округа и другие официальные лица. Также в 11:00 церемонии возложения цветов начались на Серафимовском, Смоленском кладбищах, на Невском мемориальном кладбище «Журавли», на площади Победы у мемориала «Защитникам Ленинграда», у Триумфальной арки Победы в Красном Селе и у Мемориала «Малая Пискаревка» в Красной Слободе.

11:02 27.01.2021 Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

11:03 27.01.2021 Урок «Блокадный хлеб» пройдёт 27 января во всех школах и техникумах Красноярского края. Читайте также: В красноярских школах пройдёт урок «Блокадный хлеб»

11:03 27.01.2021 Алтайский край. Рубцовск. В сквере «Непокоренные» состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистскойблокады В акции памяти приняли участие глава города Дмитрий Фельдман, представители общественных организаций, войсковой части 6720, бывшие жителиблокадного Ленинграда, ветераны и молодежь. В этот памятный день для жителей блокадного Ленинграда было сказано много теплых слов ипожеланий.

11:10 27.01.2021 Напомним, именно в День снятия блокады Ленинграда, 27 января, стартует международный проект «Слово Победителя. Блокада». Он создан в память о 80-летии начала блокады Ленинграда. Его организуют Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Фонд поддержки национальных проектов при информационной поддержке архивного комитета Санкт-Петербурга. Проект нацелен на оказание содействия в сохранении исторической памяти о защитниках и жителях блокадного Ленинграда через создание электронного архива семейных документов и вовлечение в изучение событий Великой Отечественной войны. Его участниками станут руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, заместитель председателя архивного комитета Санкт-Петербурга Павел Крылов, председатель Фонда поддержки национальных проектов Сергей Баландюк. В течение года добровольцы из России и других стран навестят блокадников, помогут им по хозяйству, запишут видео с воспоминаниями освободителей Ленинграда и посмотрят семейные архивы военных лет. К 8 сентября планируют собрать свыше 100 тысяч документов.

11:14 27.01.2021 В Пскове 27 января состоится сразу несколько памятных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Центральным станет акция «Хлеб той зимы», которая пройдёт уже в шестой раз при поддержке движения «Волонтёры Победы», Читайте также: В Пскове пройдет акция «Хлеб той зимы» в память о подвиге Ленинграда

11:15 27.01.2021 Блокадный Ленинград. Из воспоминаний уроженки Ярославской области Алевтины Евгеньевны Кирпичниковой: «А в январе папа умер. В квартире над нами, на втором этаже, жил мальчишка, он немножко меня старше был — Козлов Коля; мы папу завернули в простыню, на саночки положили, увезли на Скобелевский проспект. В марте стали ходить грузовики — санитарные посты. Сначала на улице всех собрали, а потом по квартирам стали ходить, потому что уже тепло стало, могла начаться эпидемия».

11:19 27.01.2021 Жду учащихся российских школ сегодня, 27 января, пройдет онлайн-урок «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда». Он посвящен 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Урок проведет профессор Московского педагогического государственного университета доктор исторических наук Сергей Половецкий.

11:21 27.01.2021 В годы войны в Алтайский край эвакуировали около четырех тысяч детей из блокадного города. Детские дома для маленьких ленинградцев были созданы в 16 селах региона.

11:31 27.01.2021 В Пензе 27 января проходит Всероссийская акция «Блокадный хлеб», посвящённая событиям времён Великой Отечественной войны. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возложил цветы к памятнику «Героям блокадного Ленинграда» и вместе с участниками мероприятия почтил память погибших минутой молчания. В муниципальных районах и городских образованиях области с соблюдением санитарных требований организованы акции, конференции, круглые столы, уроки мужества и тематические концертные программы. Читайте также: В Пензе почтили память жертв блокадного Ленинграда

11:34 27.01.2021 В рамках всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» на улицы Обнинска Калужской области вышли волонтёры, которые рассказали жителям о прорыве блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщает Обнинский молодёжный центр. Волонтёры предлагали горожанам написать свои пожелания для ветеранов войны и блокадного Ленинграда на фронтовых письмах-треугольниках. Об этом: В калужском Обнинске пришла акция памяти «Блокадный хлеб»

11:35 27.01.2021 В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Кемерове состоялась акция памяти. 27.01.2021 . kemerovo.ru.

11:35 27.01.2021 Кровавым ленинградцы называли пересечение Невского проспекта и Садовой улицы. В годы блокады здесь располагалась трамвайная остановка, поэтому это место очень часто подвергалось вражеским обстрелам. В августе 1943 года на Кровавом перекрестке в результате фашистской бомбежки погибли одновременно 43 человека.

11:51 27.01.2021 Во время блокады истощенных детей-дистрофиков, находящихся на лечении в стационаре, называли крючками. Из-за сильной потери веса маленькие дети худели настолько, что походили на обтянутых кожей скелетов, а их позвоночники выдавались вперед, что и повлекло за собой подобное сравнение.

11:52 27.01.2021 В школах Республики Алтай 27 января проходят уроки памяти в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб», посвящённые 77-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Читайте также: В школах Горного Алтая проходят уроки памяти «Блокадный хлеб»

12:02 27.01.2021 Ровно в полдень в Петербурге прозвучал памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. В 12:00 началась церемония возложения венков на Ново-Волковском кладбище. В Кронштадте, на Кронштадтском шоссе, начинается торжественно-траурный митинг. Митинги в эти минуты проходят и у мемориала «Ополченцы» в Пушкине, и у братского захоронения «Скорбящая» в Павловске.

12:03 27.01.2021 Символический кусочек «блокадного хлеба» выдают жителям Ростовской области в рамках всероссийской акции, посвящённой 77-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Подробности в материале: В Ростовской области выдают символический кусочек «блокадного хлеба»

12:07 27.01.2021 Госдума минутой молчания почтила память погибших в блокаду Ленинграда, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. «Давайте отдадим дань памяти тем, кто погиб, тем, кто выжил в этой блокаде. И будем всегда помнить, и сделаем все для того, чтобы не допустить повторения тех страшных событий», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

12:08 27.01.2021 В своем «Ленинградском дневнике» поэтесса Ольга Берггольц писала: «С Московского — до самой Александро-Невской лавры — цепь обледеневших, засыпанных снегом, тоже мертвых — как люди, мертвых — троллейбусов. Друг за другом, вереницей, несколько десятков. Стоят. И у Лавры на путях цепь трамваев с выбитыми стеклами, с сугробами на скамейках. Тоже стоят». В самую страшную блокадную зиму измученные голодом люди шли на работу пешком, поэтому все силы ТТУ бросили на восстановление движения.

12:09 27.01.2021 Ребенок на улице блокадного Ленинграда у плаката «Уничтожить немецкое чудовище!». Зима 1941—1942 годов.

12:14 27.01.2021 Полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан возложил венок и цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище от имени Владимира Путина. Церемония была посвящена 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. «Военная история мира не знает другого такого примера стойкости, мужества и самоотверженности, каким стала оборона Ленинграда по своим масштабам, длительности и итогам. Она была и остается образцом несгибаемой воли к победе и доблести русского народа для всех последующих поколений», — заявил полпред президента.

12:20 27.01.2021 Социальная сеть «Одноклассники» выпустила ролик, посвящённый 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. «Он напоминает о том, как важно общаться с близкими и вместе с ними переживать памятные даты», — отметили в пресс-службе соцсети.

12:25 27.01.2021 Пеленашками ленинградцы называли обернутые в простыни трупы, перевозимые жителями блокадного Ленинграда на санках к месту захоронения. Эти простыни и тряпки заменяли умершим гробы.

12:29 27.01.2021 «Никакого подвоза продовольствия не было. Надвигалась зима, и, как назло, лютая: 30−35 градусов. Огромный город лишился всякого жизнеобеспечения. Его ежедневно нещадно бомбили, обстреливали с воздуха. Наша часть находилась недалеко от города, можно было пешком дойти, и мы, сидя в окопах, слышали разрывы авиабомб и даже ощущали содрогание земли. Бомбили ежедневно. Начались пожары, горели дома. Так как нечем было заливать — воды не было, водопровод не работал, — они горели сутками. И мы с фронта, оборачиваясь назад, видели эти столбы черного дыма и гадали, где что горит», — из выступления Даниила Гранина в Бундестаге 27 января 2014 года.

12:33 27.01.2021 Блокадный Ленинград. Из воспоминаний Алевтины Евгеньевны Кирпичниковой: «Мы сели в грузовую машину и поехали по Дороге жизни, как ее сейчас называют. А тогда это просто была дорога. Конечно, было опасно: март, лед уже не везде прочный. Впереди нас машина, видно, попала в проталину и ушла под лед. Я позднее узнала, что нельзя было останавливаться остальным, потому что помощи ты не окажешь, а погибнут еще люди».

12:34 27.01.2021 Две женщины в разрушенной артобстрелом ленинградской квартире, 1941 год.

12:41 27.01.2021 Память погибших жителей и защитников блокадного Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище 27 января почтили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, члены правительства Петербурга и депутаты городского парламента, судьи Конституционного суда РФ, депутаты Госдумы от Петербурга, члены Общественной палаты Санкт-Петербурга, представители правительства Ленинградской области, делегации Западного военного округа и Главного командования Военно-морского флота России, Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, члены Межпарламентской Ассамблеи СНГ, судьи Уставного суда Санкт-Петербурга, представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, члены общественных и ветеранских организаций, представители духовенства и дипломатического корпуса, жители Санкт-Петербурга. Торжественная церемония завершилась прохождением роты почетного караула и военного оркестра.

12:44 27.01.2021 Первое время в блокаду ленинградцы варили кашу из отрубей. Такая еда была совершенно безвкусной, некалорийной. Кашу называли «повалихой» — считалось, что после употребления ее в пищу человека сразу же клонило в сон.

12:45 27.01.2021 По данным Смольного, в Петербурге в настоящее время проживает 69 тысяч человек из числа граждан, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Из них медалью «За оборону Ленинграда» награждены 3100 человек, знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 65 900 человек.

12:46 27.01.2021 Медаль «За оборону Ленинграда»

12:47 27.01.2021 В Чечне 27 января почтили память жителей и защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В грозненском полку Росгвардии состоялась патриотическая акция «Ленинград. Блокада. Подвиг». Читайте подробнее: Росгвардия провела в Чечне акцию «Ленинград. Блокада. Подвиг»

12:50 27.01.2021 В блокаду погибли 52 сотрудника Эрмитажа. Это человеческие потери. Культурные тоже были: из музея бесследно исчез шедевр Антониса Ван Дейка «Святой Себастьян».

12:51 27.01.2021 «Спустя 35 лет после войны мы опросили для книги 200 человек блокадников. Каждый раз я допытывался: «Почему вы остались живы, если вы провели здесь всю блокаду?» Часто оказывалось, что спасались те, кто спасал других — стоял в очередях, добывал дрова, ухаживал, жертвовал коркой хлеба, кусочком сахара… Не всегда, но часто. Сострадание и милосердие — это типичные чувства блокадной жизни. Конечно, и спасатели умирали, но поражало меня то, как им помогала душа не расчеловечиваться. Как люди, кто остался в городе и не принимал участия в военных действиях, смогли остаться людьми», — из выступления Даниила Гранина в Бундестаге 27 января 2014 года.

13:04 27.01.2021 В первые дни блокады Ленинграда немцы сбросили снаряд на продовольственные Бадаевские склады, где хранилось 3 тысячи тонн муки и 2,5 тысячи тонн сахара. В результате бомбежки склады полностью сгорели со всеми запасами. Истощенные ленинградцы ели землю, пропитанную расплавленным сахаром, и продавали «сладкую землю» за большие деньги.

13:04 27.01.2021 Жители блокадного Ленинграда идут на Неву за водой.

13:06 27.01.2021 Военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО весьма необычным образом поздравили с 77-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда жителя блокадного города, 90-летнего Виктора Сергеевича Иванова. Читайте подробнее: Военные показали блокаднику зенитные ракетные системы С-400

13:14 27.01.2021 Понятие «хрусталь» появилось в первую суровую блокадную зиму и не имело никакого отношения к благородному виду стекла или сервизу. Этим словом называли промерзшие и окоченевшие трупы, которые лежали на улицах блокадного Ленинграда.

13:20 27.01.2021 Барнаул. На Мемориале Славы состоялась торжественная церемония возложения цветов. В ней приняли участие первый заместитель главы администрации города Барнаула Анатолий Воронков, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, ветераны-блокадники, представители администрации района, ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, жители города. На Ленинградской аллее также состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку, посвященному ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участникам полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Участниками церемонии стали ветераны-блокадники, представители ветеранских организаций, жители Барнаула. Цитата пресс-центра мэрии Барнаула.

13:24 27.01.2021 Председатель Алтайской краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Светлана Ярыгина родилась в Ленинграде в 1939 году. В годы блокады большая часть ее родственников погибла от голода. В 1942 вместе с мамой девочка была эвакуирована в г.Челябинск. После войны вернулась в родной город. В Барнаул Светлана Михайловна приехала в 1963 году вслед за мужем, кадровым военным после демобилизации. Всю свою жизнь Светлана Ерыгина продолжала хранить в душе любовь к родному городу на Неве, а свободное время посвятила заботе о тех, кто как и она пережил блокаду и волею судьбы оказался на гостеприимной Алтайской земле. Светлана Михайловна сначала возглавила общество блокадников в Ленинском районе Барнаула, способствовала организации секций блокадников в общественных организациях ветеранов других районов, возглавила краевую общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда», которая вошла в Международную ассоциацию обществ блокадников города-героя Ленинграда.

13:30 27.01.2021 Памятные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проходят в Рязанской области 27 января, сообщает пресс-служба правительства региона. В обороне города приняли участие 20 тысяч рязанцев. Читайте также: В Рязанской области почтили память защитников Ленинграда

13:33 27.01.2021 В настоящее время в Чувашии проживают 27 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

13:37 27.01.2021 Сочетание слов «спорт» и «блокада» по сей день вызывает у многих удивление, хотя многие знают, что в осажденном Ленинграде работали театры и библиотеки, проводились концерты и киносеансы, издавалась художественная литература. Спорт во время блокады был средством поднятия морального духа жителей и повышения физической подготовки защитников города. Спорт доказывал стране, что город трех революций жив, что он сражается.

13:42 27.01.2021 В Ленинградской битве принимали участие тысячи ленинградцев, по разным причинам не подлежавших мобилизации в Красную Армию, но отправившихся на фронт добровольцами. Формирование частей и подразделений народного ополчения началось уже 29 июня 1941 года. К концу первого месяца блокады, начавшейся 8 сентября 1941 года, в рядах Ленинградской армии Народного ополчения (ЛАНО) насчитывалось более 100 тысяч ополченцев. Сегодня, в День 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров возложил цветы к мемориальной доске, установленной на стене Мариинского дворца в честь Ленинградской армии Народного ополчения, штаб которой размещался в этом здании. Теперь Мариинский дворец — резиденция Заксобрания Петербурга.

13:49 27.01.2021 Театр музыкальной комедии — единственный коллектив, который работал в Ленинграде с первого дня войны все 900 дней блокады. Миссия, которая выпала на его долю, беспрецедентна в истории не только оперетты, но и всего мирового театра. В первые месяцы войны ленинградские театры были эвакуированы вглубь страны. И только Театр музыкальной комедии был оставлен в городе. Он не просто помогал людям хоть ненадолго отвлечься от холода, голода и обстрелов. Он давал уверенность в своих силах и убеждал в неизбежности Победы. Цитата spbdnevnik.ru.

13:54 27.01.2021 Забайкальский край. Заместитель министра труда и социальной защиты населения региона Елена Нижегородцева навестила жительницу осажденного города, поздравив Валентину Васильевну Гуревич с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и вручив подарки. После окончания средней школы Валентина Гуревич переехала в Читу, поступила в музыкальное училище, начала трудовую деятельность в доме пионеров, а затем продолжила работу в училище культуры. В прошлом году исполнилось 50 лет с момента начала ее трудовой деятельности в данном учреждении, где она по сей день преподает хоровые дисциплины, являясь старейшим работником сферы в Забайкалье.

14:06 27.01.2021 Даже в самые трагические дни в Музкомедии устраивали утренники для детей. Один них — общегородская школьная елка — состоялся 6 января 1942 года. Энергетики дали в театр дополнительный свет и отопление. Кронштадт поделился продовольствием, педагоги принесли теплые вещи и школьные принадлежности, а с переднего края фронта привезли огромную елку. Театр показал спектакль «Свадьба в Малиновке».

14:16 27.01.2021 В годы блокады ленинградцы устроили своеобразный огород перед Исаакиевским собором: там они выращивали капусту. Правда, полноценные кочаны на площади не росли — выходили лишь отдельные зеленые листья, которые называли хряпой. В первую блокадную зиму хряпу солили и квасили, а во вторую — ели с постным маслом.

14:17 27.01.2021 В библиотеке блокадного Ленинграда.

14:29 27.01.2021 Российский президент Владимир Путин возложит цветы в Александровском саду в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, 27 января. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам. Читайте подробнее: Путин возложит цветы в Александровском саду в память о блокаде Ленинграда

14:30 27.01.2021 Торжественно-траурная церемония на Пискарёвском мемориальном кладбище 27 января 2021 года. Фото: gov.spb.ru

14:37 27.01.2021 В Тамбове 27 января прошли торжественные мероприятия в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Губернатор Александр Никитин возложил цветы к обелиску с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, стеле с землей города-героя Ленинграда, а также к мемориалу Вечный огонь. К нему присоединились депутаты облдумы, молодогвардейцы и волонтёры Победы Читайте также: В Тамбове почтили память участников обороны Ленинграда

14:42 27.01.2021 В городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга) на Площади Воинской Славы, где возведена триумфальная Арка Победы, прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «С осени 1941 года до зимы 1944 года красносельская земля была огненным рубежом обороны Ленинграда. Красное Село в полной мере испытало на себе разрушительную силу войны. Подтверждение тому — трагические цифры: перед войной Красное Село насчитывало 17,3 тысяч жителей, а после — осталось 2,3 тысячи горожан», — сказал на церемонии глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Олег Фадеенко. Арка Победы была воздвигнута к 70-летнему юбилею Великой Победы на народные деньги и стала одним из знаковых памятников региона. В ходе торжественно-траурной церемонии состоялось прохождение торжественным маршем Роты почетного караула и возложение цветов.

14:43 27.01.2021 В Красноярском крае, как и по всей России, 27 января прошли мероприятия, посвященные годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Несмотря на мороз, у памятника «Детям войны» в Красноярске собралось немало горожан. Власти края и города, представители ветеранских и общественных организаций возложили цветы и почтили память героических защитников города на Неве. Напомним, с 1942 года в Красноярский край было эвакуировано более 11 тысяч ленинградцев, в том числе 2 тысячи детей. После войны многие остались в Красноярском крае. В настоящее время в регионе проживают 222 жителя блокадного Ленинграда.

15:03 27.01.2021 Жители блокадного Ленинграда разбирают на дрова крышу здания.

15:04 27.01.2021 В Санкт-Петербурге в 15:00 в парадном дворе Государственной академической капеллы началась молодежная акция памяти «900 дней и ночей». Интерактивный молодежный спектакль, посвященный 77-летней годовщине снятия блокады Ленинграда, организован в масштабных декорациях осажденного города с использованием световых решений и инсталляций. Во дворе Капеллы будет воссоздана атмосфера военных лет. Каждые полчаса зрителей ожидает светозвуковое представление. На фасаде Капеллы будут демонстрироваться кадры кинохроники, которые перенесут петербуржцев в осажденный Ленинград. ИА REGNUM готовит фоторепортаж с этой акции, которая продлится до 20 часов.

15:11 27.01.2021 Возложение цветов в Ульяновске. Фото: ulgov.ru

15:29 27.01.2021 В сквере имени Ольги Берггольц в Приморском районе Санкт-Петербурга прошла акция «Свеча памяти». Памятник поэтессе, ставшей голосом блокадного Ленинграда, покрыли мешковиной, по образцу той, с помощью которой прятали памятники города от налётов вражеской авиации, вокруг монумента расставили противотанковые ежи и под звуки метронома зажгли свечи и возложили цветы. Этой акцией ее участники почтили память погибших и умерших жителей блокадного Ленинграда.

15:53 27.01.2021 Главархив Москвы впервые опубликовал материалы о помощи столицы блокадному Ленинграду. Читайте подробнее: Главархив Москвы опубликовал уникальные материалы о блокаде Ленинграда

16:35 27.01.2021 Ленинградцы рассматривают неразорвавшуюся и обезвреженную сапёрами немецкую авиабомбу

16:50 27.01.2021 В Перми 27 января состоялась церемония возложения цветов к памятнику на Егошихинском кладбище, где захоронены жители блокадного Ленинграда, эвакуированные в годы Великой Отечественной войны в город Молотов (ныне Пермь), сообщает пресс-служба мэрии. Утром состоялось возложение цветов волонтерами, днем — сотрудниками горадминистрации и представителями общественных организаций, в частности, председателем Пермской городской общественной организации «Блокадники Города-Героя Ленинграда» Виктором Рассохиным. В Молотовской (Пермской) области во время войны было расселено около 380 тысяч ленинградцев. В Молотов эвакуировали детские учреждения, вузы, предприятия, учреждения культуры. Об этом: В Перми возложили цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда

17:34 27.01.2021 Памятные мероприятия в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков прошли 27 января на кладбище города Иванова в местечке Балино, сообщает пресс-служба администрации города. Об этом: В Иваново почтили память жертв блокадного Ленинграда

17:50 27.01.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил участников и организаторов акции памяти «900 дней и ночей», которая проходит сегодня во дворе Государственной академической капеллы. Это интерактивное представление в декорациях осажденного города с использованием инсталляций и световых эффектов. «У нас настоящая молодежь, которая хранит память о мужестве и героизме своих бабушек и дедушек — защитников блокадного Ленинграда», — сказал глава города. Александр Беглов также поблагодарил участников поисковых отрядов, благодаря труду которых в прошлом году были найдены останки почти 600 солдат. «Мы должны бережно хранить память о жителях блокадного Ленинграда, о всех, кто сражался и отстоял наш город», — сказал он. Напомним, ИА REGNUM сегодня после 20 часов (мск) опубликует фоторепортаж об акции «900 дней и ночей».

18:29 27.01.2021 В честь 77-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады выставка «Память! К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» в корпусе Бенуа Государственного Русского музея дополнена новым произведением — работой известного московского скульптура Михаила Переяславца (1949−2020) «Блокада. Ленинград. Мать и дитя», созданной в 1989 году. Это произведение, оказывающее сильное эмоциональное воздействие, передано в дар Русскому музею известным московским коллекционером Владимиром Некрасовым. «Сегодня, в День полного освобождения Ленинграда от блокады, в рамках выставки «Память», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы представляем новую для этой выставки и для коллекции Русского музея скульптуру. Выставка продлится до конца мая, а скульптура останется — она подарена Русскому музею и, как просил даритель, она всегда будет представлена в экспозиции музея», — сказал Владимир Гусев, генеральный директор Русского музея. Скульптура «Блокада. Ленинград. Мать и дитя». Кадр репортажа телеканала «Санкт-Петербург»

18:31 27.01.2021 Цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду (Москва) возложил 27 января президент России Владимир Путин. Возложение цветов приурочено ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом: Путин возложил цветы в годовщину снятия блокады Ленинграда

18:38 27.01.2021 В Астрахани 27 января стартовала акция «Блокадный хлеб», посвящённая годовщине снятия блокады Ленинграда. В Астраханском государственном архитектурно-строительном университете волонтёры Победы рассказывали о подвиге участников обороны Ленинграда, а также раздавали как символ памяти 125 граммов чёрного хлеба. Подробности в материале: В Астрахани проходит акция «Блокадный хлеб»

18:54 27.01.2021 В Липецке 27 января, в день снятия блокады Лениграда, в учебных заведениях провели уроки памяти «Блокадный хлеб». Также в этот день волонтёры поздравили участников обороны Ленинграда, проживающих в Липецке. Подробности в материале: В липецких школах в рамках акции «Блокадный хлеб» прошли уроки мужества

19:04 27.01.2021 В блокадном Ленинграде

19:15 27.01.2021 В Курской области 2 января прошли мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Волонтёры Победы посетили живущих в регионе блокадников и вручили им подарки. Об этом: Курские волонтёры поздравили участников обороны Ленинграда

19:16 27.01.2021 В 20 часов по московскому времени в эфире телеканала «Санкт‑Петербург» начнется трансляция концерта «Ленинградская Победа», посвященного 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В связи с эпидемиологическими ограничениями концерт был записан в БКЗ «Октябрьский» без зрителей. Среди участников праздничной программы: народные артисты России Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов и Николай Мартон, народные артистки России Тамара Гвердцители и Лариса Малеванная, заслуженные артистки России Татьяна Буланова и Зара, а также финалистка конкурса «Голос. Дети» Анастасия Иванова, хор мальчиков, фанфаристы Михайловской военной артиллерийской академии, ансамбль песни и пляски и хор ансамбля Западного военного округа, духовой оркестр штаба округа и другие исполнители.

19:21 27.01.2021 В столице Киргизии состоялся митинг-реквием в честь 77-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Подробности в материале: В Киргизии прошел митинг-реквием в честь 77-летия снятия блокады Ленинграда

19:48 27.01.2021 Губернатор Тамбовской области Александр Никитин возлагает цветы к Вечному огню tambov.gov.ru

20:13 27.01.2021 В муниципальных образованиях Республики Калмыкия состоялась акция «Блокадный хлеб», приуроченная 77-летию освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. В преддверии памятной даты в образовательных учреждениях состоялись классные часы и прошли уроки мужества. В Национальной библиотеке имени Амур-Санана в онлайн-режиме был проведён час памяти «Юные ленинградцы». Подробности в материале: Калмыкия присоединилась к акции «Блокадный хлеб»

20:25 27.01.2021 В Челябинской области сотрудники Росгвардии провели мероприятия к 77-летию снятия блокады Ленинграда. Подробности в материале: На Южном Урале почтили память жертв блокады Ленинграда

20:39 27.01.2021 В Троицке Челябинской области сотрудники Росгвардии посетили местную жительницу, эвакуированную в 1943 году из блокадного Ленинграда. Отец Валерии Нехорошковой в первые дни войны ушёл на фронт, а мать работала на мясокомбинате. Женщина вспоминает, что город бомбили и днём, и ночью. В 1943 году мать решила уехать с дочерьми трёх и шести лет в эвакуацию, желая спасти своих девочек от голода и военных действий. Эвакуация шла по Дороге жизни. Лёд ещё не встал как следует, и поэтому несколько машин с детьми утонули. Об этом: Блокадница об эвакуации из Ленинграда: несколько машин с детьми утонули

21:05 27.01.2021 В Петербурге одним из центральных мероприятий празднования 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда стала молодежная акция памяти «900 дней и ночей», организованная во дворе Государственной академической капеллы. Здесь, с помощью масштабных декораций, кинохроники военных лет, световых инсталляций и звукового оформления на пяти тематических площадках была воссоздана атмосфера блокадного Ленинграда. Читайте также: В центре Петербурга воссоздали атмосферу блокадного Ленинграда

21:11 27.01.2021 Большой артиллерийский салют в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прозвучал в Санкт-Петербурге. Салют сопровождался красочным фейерверком, который был виден даже из удаленных от центра районов города на Неве. Читайте также: В Петербурге прогремел салют в честь Дня освобождения Ленинграда от блокады

21:19 27.01.2021 Акция памяти «900 дней и ночей» в Петербурге. Дарья Драй ИА REGNUM

22:20 27.01.2021 В центре Архангельска сегодня, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, волонтеры рассказывали о памятной дате, предлагали подписать открытки ныне живущим свидетелям тех дней и раздавали по 125 грамм хлеба — суточной норме жителей блокадного города. Читайте также: В Архангельске провели акцию «Блокадный хлеб»

23:21 27.01.2021 Владимир Путин возлагает цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду kremlin.ru

23:31 27.01.2021 Вечером 27 января болельщики футбольного клуба «Зенит» и ветераны команды в честь 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда возложили цветы к мемориалу у Малой спортивной арены — стадиона «Петровский». На берегу Петровского острова был совершен холостой выстрел из зенитного орудия: в годы Великой Отечественной войны там находилась зенитная батарея, защищавшая небо Ленинграда. «Памятные мероприятия завершились запуском сигнальных ракет и яркой световой инсталляцией над акваторией Невы», — рассказали в пресс-службе ФК «Зенит».

23:34 27.01.2021 Памятная акция у стадиона «Петровский». Фото: ФК «Зенит»

23:37 27.01.2021 Ярким завершением празднования 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады стал праздничный артиллерийский салют от стен Петропавловской крепости. Вместе с залпами салюта в небо были запущены красочные фейерверочные изделия. Читайте подробнее: Салют Ленинградской победы: в Петербурге отметили День снятия блокады

03:57 28.01.2021 В Магаданской области 27 января прошли памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Читайте также: В Магаданской области живут 11 «блокадников»

04:44 28.01.2021 Памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому открыли 27 января на базе ВКС России в сирийском городе Хмеймим. Об этом сообщил заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин. Подробности: На авиабазе ВКС России Хмеймим открыли памятник Александру Невскому

05:18 28.01.2021 В Хабаровском крае 27 января прошла патриотическая акция «Дорога жизни» — активисты проехали от села Таёжное до Хабаровска на автомобилях «Урал», заезжая по пути в детские сады и школы. Они рассказывали о событиях тех дней и подвиге ленинградцев. Подробности в материале: В Хабаровске почтили память участников обороны Ленинграда «Дорогой жизни»

05:35 28.01.2021 Книга о блокадном Ленинграде вышла в Омске. В сборник вошли уникальные материалы, в том числе фотографии, документы, личные свидетельства бывших воспитанников детдомов и интернатов, для которых Омская область стала второй Родиной. Читайте также: В Омске издана книга о блокадном Ленинграде

07:47 28.01.2021 Аэростат в сквере на площади Чернышева. Ленинград. 1942−1943

08:57 28.01.2021 Кот Василий был рыж и тощ, ухо порванное — не трожь, через розовый нос два шрама. Боевит весьма, криворож, легкий — парочка килограммов. Из блокадного Ленинграда, из мороза, зимы, и ада, вышел прямо он к батарее. И немножечко дал погладить по линялой и тощей шее. — Ну, — сказал капитан, — оставим. Кот потерся носом шершавым и пошел добывать мыша. Над зениткой закат кровавый бил молчанием по ушам. Говорили потом, что кот — ухом, дескать, куда ведет, то оттуда и жди беды: будет вражеский самолет, приносящий огонь и дым. И — поставили на учет. В батарее есть, значит, кот, слышит издали самолеты. Он с солдатами здесь живет и себе не требует льготы. Если кот — то всегда уют. Ухом водит — врага собьют. Отводил невзгоды и беды. А потом наступил салют. А еще через год победа. Говорил потом капитан, как бывал немножечко пьян: — Я его бы себе оставил. Он как свыше нам всем был дан, с этим носом еще шершавым. Но пошел он от нас сквозь снег, шел так медленно — как во сне. И как будто все выше, выше. Словно в мире неправды нет. Словно сверху нас кто-то слышит. Мы смотрели, раззявив рот. Он исчез, он ушел в полет, в свет январский, сумрачный, синий. Да и был ли тот рыжий кот — батарейный слухач Василий?.. *** Анна Долгарева, из личного телеграм-канала.

09:13 28.01.2021 В Лагани (Республика Калмыкия) увековечили память Героя Советского Союза Кирилла Матвеевича Жигульского. На доме, где много лет прожил ветеран, установили мемориальную доску. Об этом сообщает администрация Лаганского района. Подробности в материале: В Калмыкии увековечили память Героя Советского Союза

09:32 28.01.2021 27 января в Ульяновске губернатор региона Сергей Морозов и председатель гордумы Илья Ножечкин навестили Екатерину Синюкову, которая в годы войны была старшиной медицинской службы, работала в качестве палатной сестры и обеспечивала уход за ранеными. Когда советские войска начали наступление, Екатерина Ивановна участвовала в снятии блокады и освобождении Прибалтики.

09:35 28.01.2021 В Ульяновске ветерана Валентину Лежанкину поздравил депутат Владимир Черничко. [[[quote-0]]]

09:51 28.01.2021 В Горный Алтай в годы войны было эвакуировано 1474 жителя Ленинградской области. 80% из них, или 1218 человек, были из самого окружённого немцами Ленинграда. В настоящее время в столице республики Горно-Алтайске проживают трое блокадников. Читайте подробнее: В Горно-Алтайске проживают трое жителей блокадного Ленинграда

09:54 28.01.2021 В Государственный архив современной истории Чувашии (ГАСИ) в рамках акции «Народная память. Сохраним Победу!» поступило почти 500 документов о 37 участниках Великой Отечественной войны. В том числе материалы передал в архив глава Чувашии Олег Николаев. Подробности в материале: Жители Чувашии передали в госархив почти 500 материалов о фронтовиках

10:05 28.01.2021 В Чувашии акция «Народная память. Сохраним Победу!», которую в прошлом году проводил государственный архив современной истории республики (ГАСИ), станет бессрочной. А переданные документы будут отреставрированы и оцифрованы. Читайте также: Чувашские архивисты реставрируют «народные» документы об участниках войны

10:21 28.01.2021 В Курганской области в школах и колледжах провели уроки мужества, акции «Блокадный хлеб» и «Блокадная ласточка», посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Подробности в материале: В Курганской области о блокаде Ленинграда вспомнили на уроках мужества

11:14 28.01.2021 Губернатор Санкт-Петербурга gov.spb.ru

11:21 28.01.2021 Возложение цветов в Новочебоксарске. Фото: cap.ru

12:35 28.01.2021 Иван Белозерцев возложил цветы к памятнику «Героям блокадного Ленинграда» pnzreg.ru

15:09 28.01.2021 Посвященная годовщине блокады Ленинграда выставка книг «900 дней» открылась в Кандалакше (Мурманская область).

15:10 28.01.2021 В экспозиции под названием представлены произведения разных авторов, в том числе, кандалакшских писателей и поэтов.

15:18 28.01.2021 ГТРК Мурман цитирует ведущего библиографа информационно-методического отдела центральной библиотеки им. Н.В. Колычева Лидию Кирпань:»Люди не представляли, что творилось в блокадном Ленинграде, не представляла и семья Бианки. Дело в том, что все-таки в 1942 году в апреле Виталий Валентинович прорвался в блокадный Ленинград, и все, что он там увидел, конечно, его ужаснуло. Вернувшись в деревню, он не мог говорить, он два дня лежал и молчал».

15:19 28.01.2021 Среди книг можно увидеть экспонаты, которые возвращают посетителей в военное время. Варежки и платок, которыми пытались согреться жители Ленинграда. Приготовленный по блокадному рецепту хлеб, маленький кусок которого помог выжить мужественным жителям, которые почти 900 дней испытывали холод, голод, вражеские налеты и смерть близких людей. Но выстояли, несмотря ни на что.

15:21 28.01.2021 По инициативе Музея Победы в российских музеях с 26 по 28 января проходят бесплатные кинопоказы, приуроченные к 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

15:42 28.01.2021 Показы проходили 26 и 27 января в военно-историческом музее «Кременки» в Жуковском районе Калужской области.

15:43 28.01.2021 На просмотр в «Кременки» были приглашены 14 учеников и трое руководителей школы-пансиона «Вятичи».

16:19 28.01.2021 В Челябинской области зрители увидели фильм «Жила-была девочка», созданный еще в 1944 году. Он стал первой советской художественной кинолентой о блокаде Ленинграда. Это история о двух маленьких блокадницах, семилетней Настеньке и пятилетней Катеньке, на долю которых выпали голод и холод, мучительные походы через вымерзший город к Неве с санками за водой, смерть матери, ранение.

17:05 28.01.2021 Эвакуация людей из блокадного Ленинграда на грузовиках по Дороге Жизни. 1941 г.

18:03 28.01.2021 Ко Дню воинской славы России и Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Тоншерминской поселенческой библиотеке (Татария) была оформлена книжная выставка «Прорыв блокады Ленинграда», на которой была представлена литература о великом подвиге Ленинграда, о тяжелых испытаниях жителей осажденного города, информация о норме хлебе блокадников, рассказы, воспоминания, стихи. Об этом сообщают «Тетюшские зори».

18:57 28.01.2021 Торжественно-траурная церемония, посвященная 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Красное Село vk.com krsel

19:46 28.01.2021 Ряд мероприятий провели в Челябинской области сотрудники Росгвардии к 77-летию снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Так, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили блокадницу — жительницу города Троицк Валерию Нехорошкову. Читайте также: На Урале Росгвардия провела мероприятия ко дню снятия блокады Ленинграда

20:15 28.01.2021 В Пензе выбрали лучшую работу на тему блокадного Ленинграда. Конкурс прошел в областном Доме молодежи. Макеты блокадного города изготовили школьники.

20:16 28.01.2021 В Череповце в новом зале музея военной техники «Парк Победы» открылась выставка о блокадном Ленинграде.

20:58 28.01.2021 Школьники Соснового Бора приняли участие в мероприятиях, посвященных 77-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Для ребят провели Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» и онлайн-урок мужества «Подвиг блокадного Ленинграда». Юнармейцы помогли провести уроки мужества для младшеклассников.

21:44 28.01.2021 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». krd.ru

21:45 28.01.2021 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Каждый желающий может взять символические порции хлеба весом 125 грамм. temryuk.ru

21:45 28.01.2021 Акция «Блокадный хлеб». krd.ru

22:35 28.01.2021 В Магадане поздравили бывших жителей блокадного Ленинграда. 49gov.ru

08:12 В Центре патриотического воспитания «Родина»Ленинского округа Омска прошла традиционная «Встреча трёх поколений», посвященная 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

09:07 На «Встрече трех поколений» юным омичам показали документальный фильм о снятии блокады Ленинграда, о трудностях блокадного времени и о героизме ленинградцев.

10:24 В Омске на традиционной «Встрече трёх поколений», посвященной 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда, юным горожанам торжественно вручили их первые паспорта.

11:51 В Курганской области прошли памятные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. kurganobl.ru

13:06 Более 2 тысяч студентов колледжей и техникумов Томской области приняли участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб», сообщили в администрации региона.

14:11 В Томской области во всех учреждениях профессионального образования прошли уроки мужества, классные часы на тему «Подвиг Ленинграда» и «Страницы блокадного Ленинграда». Учащимся рассказали о подвиге жителей города и показали блокадный паек — кусочек хлеба весом 125 граммов. Ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады томские студенты и преподаватели организовали тематические театрализованные постановки и выставки рисунков.

14:22 В Чувашии сотрудники следственного управления СКР провели уроки мужества, приуроченные к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Фото: chuvashia.sledcom.ru

15:00 Памятные мероприятия в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Иваново. Источник: ivgoradm.ru

15:46 Волонтеры «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» приняли участие в акции «Мы вместе с блокадниками», приуроченной к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Подарочные наборы доставлены в восемь семей, в которых живут участники блокады.

16:41 Организаторы акции по раздаче «детям войны» по 125 граммов блокадного хлеба в Крыму извинились за скандал, развернувшийся вокруг мероприятия. Чиновники рассказали, что хлеб вручался пенсионерам в качестве символического блокадного пайка, кроме которого все жители села, имеющие статус «дети войны» получили продуктовые наборы. Ранее в СМИ появились сообщения о недовольстве ветеранов, получивших символическую «блокадную» порцию хлеба в Симферопольском районе Крыма. Акция «Блокадный хлеб» проводится по всей России, её участникам раздают кусочки хлеба по 125 граммов.

17:12 Эсминец Балтийского флота. Ленинград. 1942 год.