Москва, 27 января, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы с января по ноябрь 2020 года вырос на 35,2% по сравнению с прошлогодними показателями и составил $35,4 млрд, сообщается на портале мэра столицы.

Товарные вагоны

Московская продукция в течение 11 месяцев была экспортирована по 181 направлению. Основные покупатели: Казахстан, США, Белоруссия, Гонконг и Китай — около 30% от общего объема экспорта.

Промышленный экспорт увеличился на 35,9% и составил $32 млрд, экспорт агропромышленной продукции вырос на 28,6% и составил $3,4 млрд. Экспорт неметаллических материалов и изделий вырос на 71%.

Как сообщало ИА REGNUM, несырьевой неэнергетический экспорт Москвы с января по октябрь 2020 года вырос на 38,5%.

Читайте также: В Москве рост несырьевого экспорта превысил 38%