Кострома, 27 января, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Костроме назвали новую дату перевода общественного транспорта на безналичный расчёт, сообщает «Kostroma.Today».

Gradkostroma.ru Транспортная карта

Как пояснила на встрече с журналистами член Ассоциации перевозчиков города Костромы Светлана Веселова, оплатить проезд в городских автобусах картой станет возможно во «второй половине февраля 2021 года».

Ранее процесс введения безналичной оплаты в общественном транспорте остановился из-за «технических сложностей». Как объяснили ИА REGNUM в городской администрации, сити-менеджер Костромы принял решение перенести все неиспользованные за время эпидемиологических ограничений поездки на льготных картах с 2020 на 2021 год.

Из-за этого разработчикам пришлось корректировать программу объединенной системы предоставления льготного проезда. Поэтому внедрить «безнал» в обозначенный срок до 25 декабря 2020 года не получилось.