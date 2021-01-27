Москва, 27 января, 2021, 09:32 — ИА Регнум. История России и её культура — основные факторы, объединяющие русский народ, полагает большинство жителей страны. Это следует из результатов опроса, проведённого компанией «Ромир».

kleinesonne Родина

Так, историю страны назвали объединяющим фактором 26% опрошенных, общую культуру — 20%, общих предков — 18%. При этом 13% респондентов отметили, что язык объединяет русский народ, 10% — вера, 9% — общие государственные цели.

«Ромир» уже проводил подобный опрос в 2004 году. Тогда респонденты назвали объединяющими факторами язык (23%), культуру и историю страны (по 19%).

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