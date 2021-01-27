Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге в среду, 27 января, будет определять циклон. В течение дня температура воздуха будет существенно выше нормы, пройдут мокрый снег и дожди. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

По его словам, циклон сохранит в городе на Неве и в Ленинградской области облачную погоду, пройдут небольшие осадки, местами гололедица.

«Температурный фон ожидается немного ниже вчерашних значений, но и это по-прежнему существенно выше нормы», — отметил специалист.

Температура воздуха 0… +2 градуса, по Ленинградской области −1… +3 градуса. Ветер восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что заметно ниже нормы.

В свою очередь ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что днем в большинстве районов города ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.