Москва, 27 января, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Москве режим удалённой работы для сотрудников организаций перестал быть обязательным. Указ об этом 27 января подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Удаленная работа

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«Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер», — говорится в сообщении в его личном блоге.

Собянин отметил, что теперь решение о дистанционном режиме будут принимать сами руководители компаний.

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Мэр объяснил решение улучшением эпидемиологической ситуации в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России чаще всего сотрудники компаний работают удалённо в сфере IT-технологий (32%), продаж (31%), бухгалтерии (30%) и управления персоналом (25%), приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.