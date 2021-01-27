Барнаул, 27 января, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Для исследователей изображение нового штамма коронавируса является наименее ценным. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

Коронавирус

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Комментируя информацию Роспотребнадзора о том, что центр «Вектор» сфотографировал британский штамм коронавируса, он пояснил:

«Фотографирование «британского» штамма вируса и размещение его изображений в открытом доступе призваны, видимо, наглядно продемонстрировать, что в центре «Вектор» идет процесс его изучения и все под контролем. Такая характеристика вируса как форма является наименее ценной среди всех свойств вируса, не имея никакого прикладного значения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что новые мутации COVID-19 не сказываются на эффективности российских вакцин от коронавируса.

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