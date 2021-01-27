Барнаул, 27 января, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В последние дни в России отмечается снижение заболеваемости COVID-19, и это при том, что доступность тестирования на коронавирус значительно возросла. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Но в отличие от Роспотребнадзора, который прогнозирует снижение заболеваемости COVID-19 в марте, эксперт не исключает развития другого сценария.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи

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Комментируя данные о том, что в России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19, при том, что ранее не исключали, что после новогодних каникул возможен всплеск коронавирусной инфекции, врач пояснил:

«Сами по себе новогодние каникулы не являются фактором, способствующим разгару эпидемии, тем более, что повсеместно в регионах поддерживались противоэпидемические ограничения. Что касается прогнозирования роста заболеваемости, то тут нужно ориентироваться на государства Западной Европы, которые начиная с поздней осени накрыла вторая мощная волна пандемии.

Анализируя ход пандемии, можно сделать вывод, что в России происходят аналогичные процессы, но с опозданием от европейских тенденций на несколько месяцев. Поэтому очередной рост заболеваемости возможен позже, не исключено, что он произойдет с началом весны. Разумеется, это очень вольный прогноз, так как практически невозможно оценить такие важные факторы, влияющие на распространение эпидемии, как изменчивость вируса, а также масштаб и результативность вакцинации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 января 2021 года COVID-19 обнаружили у 18 241 гражданина России. Этот показатель стал наименьшим с 31 октября. Тогда в стране коронавирус обнаружили у 18 140 человек; всего за период пандемии COVID-19 выявили у 3 756 931 человека.

О том, что к марту в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19, заявил ранее РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.