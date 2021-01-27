Улан-Удэ, 27 января, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Народный хурал Бурятии утвердил новый состав регионального правительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, депутаты дали согласие на назначение всех кандидатов, предложенных главой Бурятии на должности зампредов и министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Дом правительства Республики Бурятия

В частности, одобрены кандидатуры Баира Цыренова, Евгения Луковникова, Петра Мордовского, Вячеслава Цыбикжапова, Антона Виноградова и Галсана Дареева на должности зампредов правительства. Двое последних также стали министрами промышленности и инвестиций, сельского хозяйства и продовольствия соответственно.

Екатерина Кочетова утверждена на должности министра экономики, Георгий Мадаев — министра финансов республики.

Глава региона Алексей Цыденов в заключение поблагодарил депутатов за поддержку.

«Вы еще раз дали нам кредит доверия, и мы будем вместе идти к тому, чтобы наши жители чувствовали, что мы работаем не зря!» — отметил он.