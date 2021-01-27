Чебоксары, 27 января, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Чувашии принят очередной судебный акт по иску о банкротстве в отношении строительной компании «Лидер», которая застраивает два микрорайонах в Чебоксарах. Рассмотрение дела отложено, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Арбитражного суда республики.

Cap.ru В жилищном комплексе «Гагарин»

Очередное рассмотрение банкротного иска было назначено на 26 января 2021 года. Суд вынес решение об очередном отложении разбирательства в отношении «Лидера» на месяц — до 25 февраля.

Напомним, что судебное заседание по иску о банкротстве застройщика не раз переносилось. На предыдущем судебном заседании, которое состоялось 15 декабря 2020 года, представитель уполномоченного органа заявил, что разработан проект мирового соглашения, который «согласован вышестоящим налоговым органом, достигнуто соглашение о заключении мирового соглашения». Представители минстроя Чувашии, администрации Чебоксар и некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Чувашской Республике» не возражали против отложения судебного на один месяц.

«Представитель должника, пояснил, что юридическим лицом, аффилированным с должником, заключен кредитный договор с ПАО «Московский кредитный банк» на сумму 600 млн рублей на финансирование реализации проектов по строительству: жилого комплекса «Гагарин» и жилого микрорайона «Кувшинка», — говорилось, в частности, в судебном документе.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года министр строительства Чувашии Александр Героев отмечал, что процедура банкротства может быть прекращена, если «мы увидим реальные действия застройщика, его обеспеченность всеми необходимыми ресурсами для завершения строительства».

Напомним, в октябре 2020 года власти Чувашии заявляли, что в строительство объектов в жилищных комплексах «Кувшинка» («Шанхай») и «Гагарин» вложили средства более 850 участников долевого строительства.