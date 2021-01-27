Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Петербурге продолжается снижение интенсивности распространения коронавирусной инфекции — уменьшается количество вновь выявленных случаев заражения, число пациентов с подтвержденным COVID-19 в больницах и на амбулаторном лечении, сокращается суточное количество госпитализаций. Но этот процесс может быть нарушен «эхом» в виде временного подъема заболеваемости и госпитализаций после массового выхода горожан на работу и учебу по окончании новогодних праздников.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа медсестры в прививочном кабинете

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Такие сведения содержатся в опубликованных материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

«Показатели свидетельствуют, что эпидемия находится в нисходящей части второй волны», — делают общий вывод специалисты.

Что же касается вероятности формирования «эха», то она будет сохраняться еще 4−5 дней, особенно в случае массовых нарушений ограничительных противоэпидемических мер.

«Строгое соблюдение гражданами социальной дистанции, масочного режима и неучастие в массовых мероприятиях ускорят реализацию сформировавшегося тренда на снижение распространения инфекции», — заявляют в Межведомственном совете.

Ранее губернатор Александр Беглов также предупредил о возможности подъёма заболеваемости в Петербурге вследствие проведения 23 января несанкционированных массовых акций.

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По данным на 26 января, в Петербурге свободны 4059 «коронавирусных» коек, что составляет 32,4% от общего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии (12 538 коек).

Как отмечают в Межведомственном совете, закреплению тенденции к завершению эпидемии должно способствовать активное участие жителей в прививочной кампании.

По состоянию на 26 января, за весь период в Петербурге вакцинирован от коронавируса 39 441 человек. Из них 6687 полностью закончили цикл вакцинации.