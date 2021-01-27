Сеул, 27 января, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai представила новую версию компактного кроссовера Hyundai Tucson N Line. Об этом 27 января сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Hyundai Новая версия компактного кроссовера Hyundai Tucson N Line

Отмечается, что кроссовер Tucson является самой продаваемой моделью корейской марки на авторынке Европы. Теперь компания представила спортивную версию этой модели.

Tucson N Line поступит в продажу весной 2021 года. Эта модель отличается от стандартной версии Tucson более высокой и широкой радиаторной решеткой. Она получила новые бамперы и воздухозаборники, черные элементы на кузове, 19-дюймовые легкосплавные диски и более заметные выхлопные трубы.

На сиденьях в салоне Tucson появился логотип N с красной контрастной прострочкой. Также отличительной особенностью стали черная обивка потолка и металлические педали.

Также специалисты Hyundai перепрограммировали дополнительные адаптивные амортизаторы, что повлияло на управляемость Tucson.

Ранее стало известно, что Hyundai представит минивэн Custo в апреле 2021 года.

Читайте также: Названа доля реализованных в кредит автомобилей Hyundai в России