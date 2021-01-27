Ульяновск, 27 января, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют переформатировать работу общественного транспорта. Этому будет предшествовать анализ транспортной ситуации и инфраструктуры в каждом муниципальном образовании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам тематических совещаний.

Ulgov.ru Совещание в Ульяновской области

Глава региона Сергей Морозов в ходе обсуждения пояснил, что в рамках изменения работы транспорта планируется «усилить маршруты государственными автобусами», учитывая при этом опыт других регионов.

В муниципальных образованиях будет проанализирована транспортная инфраструктура, включая состояние «остановочных павильонов до культуры общения водителей с пассажирами». В каждом муниципалитете будет свой план мероприятий по улучшению качества пассажирских перевозок. На уровне региона результатом работы станет комплексная областная программа развития общественного транспорта.

Руководитель Центра управления регионом Валерий Костин проинформировал, что за последние полгода в Ульяновской области получено свыше 450 жалоб на работу общественного транспорта, в том числе более 80% — от жителей Ульяновска.

Депутаты гордумы Ульяновска подняли вопрос транспортного обеспечения на прошедшем заседании профильного комитета, констатировав, что ситуация «оставляет желать лучшего», и есть «множество недочетов». В их числе — несоблюдение расписания водителями, нехватка автобусов, наличие дублирующих маршрутов. Глава комитета Алексей Рогов отметил, что «на деле проблема нарастает с каждым годом».

По словам первого заместителя главы Ульяновска Сергея Мишина, пассажирские перевозки в городе выполняют 20 предприятий, в будни на линии выходят свыше 600 единиц транспорта.