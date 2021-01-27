Южно-Сахалинск, 27 января, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Власти Сахалина приняли решение отменить ограничение для прилетающих в регион. С 27 января гости и туристы смогут прибыть в область без справки об отсутствии COVID-19. Такое решение было принято на заседании инвестиционного совета при губернаторе Сахалина Валерии Лимаренко.

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева. о. Кунашир

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Вопрос поднял бизнес-омбудсмен области Андрей Коваленко. Заместитель председателя правительства Сахалина Антон Зайцев пояснил, что снятие этой ограничительной меры обсуждалось с региональным управлением Роспотребнадзора.

«Будем считать, что решение принято. Надо тогда оформить его надлежащим образом, начиная с сегодняшнего дня», — цитирует Валерия Лимаренко ИА Sakh.com.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 120). За весь период пандемии в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 19 305 жителей.