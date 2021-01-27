Самара, 27 января, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Арбитраж Самарской области 2 марта 2021 года планирует начать рассмотрение иска местного православного прихода «Храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г.о. Самара» (Самарской епархии Русской православной церкви). Ответчиками в деле выступают администрация Самары и два профильных ведомства. Спор касается прав на здание Крестильного храма 2015 года постройки, передаёт ИА REGNUM.

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. г.Самара

Иск к мэрии, департаменту управления имуществом и департаменту градостроительства поступил в суд 13 января 2021 года. Рассматривать дело будет судья Копункин.

Истец требует признать за ним право собственности «на нежилое здание Крестильный храм 2015 года постройки литера И общей площадью 255 кв. м, в том числе: площадь основных помещений — 159,8 кв. м, вспомогательных — 95,2 кв. м, возведенное на земельном участке кадастровый номер 63:01:0819001:1024».

По данным публичной кадастровой карты, упомянутый участок оценивается в 557 388,03 рубля и имеет площадь — 123 кв. м. Разрешённое использование — для объектов общественно-делового значения.

Напомним, также в середине января 2021 года в Москве один из женских монастырей обратился с иском к департаменту горимущества Москвы, требуя признать права на объект недвижимости. Ранее организация выиграла спор за права на помещения храма Иосифа Обручника.