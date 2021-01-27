Москва, 27 января, 2021, 03:51 — ИА Регнум. В Замоскворецком районном суде Москвы установлено, что депутат Государственной думы («Единая Россия») Сергей Сопчук незаконно занимался предпринимательской деятельностью, обманывал администрацию президента РФ и оказывал противодействие следствию. Следствию удалось собрать все доказательства, а Генпрокуратура добилась конфискации активов на 38 млрд рублей, пишет «Ъ».

duma.gov.ru Сергей Сопчук

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Ближайшим партнёром и соответчиком по прокурорскому иску являлся Василий Усольцев, ранее бывший депутатом Госдумы, помощником и первым вице-губернатором Приморья, который также не имел оснований заниматься бизнесом.

Судебное разбирательство связанно с ООО «Терней Золото». По версии следствия именно в эту золотодобывающую компанию Сопчук вложил 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 рублей, а Усольцев — 138,4 млн рублей. Став основным владельцем ООО, Сопчук передал долю своей сестре Людмиле Стуковой. По версии следствия, передача была фиктивной, так как, став депутатом, Сопчук продолжал контролировать и руководить предприятием.

Московский суд пришел к выводу, что Сопчук и Усольцев «нарушали запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции».

Суд счёл требования Генпрокуратуры о взыскании долей ООО «Терней Золото» с ответчиков в пользу государства законными и обоснованными. Рассмотрение апелляций в Мосгорсуде ещё не назначено.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Замоскворецкий районный суд Москвы поступил иск Генеральной прокуратуры, в котором в качестве ответчиков обозначены ООО «Омония», ООО «Партнер ДВ», ООО «Терней Золото», Сопчук С. А., Стукова Л. А., Усольцев В. И.