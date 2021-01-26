Нью-Йорк, США, 27 января, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп нанял второго адвоката в команду на процессе об импичменте в сенате, сообщил 26 января телеканал CNN со ссылкой на письмо из колледжа судебных юристов Южной Каролины.

По информации телеканала, защитником Трампа на процессе выступит бывшая прокурор, а ныне адвокат по уголовным делам Дебора Барбье.

На прошлой неделе стало известно, что первым адвокатом в команде стал Бутч Бауэрс. По информации CNN, защита 45-го президента уже приступила к обсуждению возможной стратегии на слушаниях в Сенате.

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