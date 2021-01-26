Бишкек, 27 января, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева сегодня, 26 января, задержали после допроса в госкомитете нацбезопасности республики, пишут киргизстанские СМИ.

Gov.kg Мухаммедкалый Абылгазиев

По имеющейся информации, экс-главу правительства поместили в следственный изолятор в рамках возбужденного против него уголовного дела о незаконном обогащении.

Подробности уголовного дела, фигурантом которого является бывший высокопоставленный чиновник, пока неизвестны.

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