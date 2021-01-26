Вашингтон, 27 января, 2021, 01:01 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США принял резолюцию о регламенте проведения предварительных процедур в рамках импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Процесс возобновится 9 февраля 2021 года после того, как стороны представят свои аргументы, следует из принятого решения.

Дональд Трамп

За принятие резолюции проголосовали 83 сенатора, 17 выступили против. Предложение лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк) возобновить процесс 9 февраля в верхней палате Конгресса поддержали единогласно.

Резолюция содержит единственное обвинение в отношении Трампа — подстрекательство к мятежу. 45-го президента США хотят привлечь к ответственности за высказывания, сделанные 6 января. Тогда, напомним, сторонники республиканца ворвались в здание Конгресса и попытались сорвать утверждение итогов президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Сам Трамп не единожды выступал с осуждением их действий.