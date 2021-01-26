Москва, 27 января, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Россия с 27 января возобновляет на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией, приостановленное в 2020 году в связи с пандемией нового коронавируса.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Шереметьево»

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«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска», — говорится в опубликованном ранее распоряжении правительства РФ. Граждане России также смогут улететь в любую из указанных стран.

Пока авиационное сообщение с этими странами открылось достаточно условно — только российский «Аэрофлот» и финская Finnair сообщили о планах запустить рейсы в Хельсинки и Санкт-Петербург. О начале регулярных полётов по другим открывающимся маршрутом ни один из авиаперевозчиков ещё не объявлял.

Предполагается, что авиакомпании России и страны-партнёра смогут на паритетной основе выполнять два рейса в неделю по маршрутам Москва — Ханой (Вьетнам), Москва — Дели (Индия), Москва — Хельсинки (Финляндия) и Санкт-Петербург — Хельсинки. И три рейса в неделю — по маршруту Москва — Доха (Катар).

Как сообщало ИА REGNUM, открытие Россией авиасообщения с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, приостановленного из-за пандемии COVID-19, является первой ласточкой на пути восстановления полноценного восстановления авиасообщения с другими странами.