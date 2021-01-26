Минск, 27 января, 2021, 00:16 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося 26 января назначения Василия Герасимова председателем Комитета госконтроля Белоруссии Александр Лукашенко похвалил это ведомство за оперативность и дал наказ действовать в подобном ключе и в дальнейшем. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

President.gov.by Рассмотрение кадровых вопросов

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«Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это, прежде всего, финансирование из-за рубежа. И деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать», — поведал Лукашенко. Он также отметил, что перед КГК стоят и его классические специфические задачи контроля над расходованием бюджетных средств и в сфере распоряжения госсобственностью. Лукашенко уточнил: «Особенно собственность. Возьмите, пожалуйста, на контроль окончание строительства недостроенных объектов. У нас очень много долгостроев. Конечно, значительно меньше, чем это было 5 лет назад, но они есть. Нужно взять силами Комитета госконтроля на учет эту государственную собственность и привести в порядок. А что касается бюджета — жесточайший контроль за расходованием денежных средств. Нужно избавиться от всяких финансовых мероприятий, без которых мы можем обойтись на сегодняшний день. А их немало».

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