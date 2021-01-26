Луганск, 26 января, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Обстрелы позиций Народной милиции ЛНР из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов осуществили ВСУ вечером 26 января, сообщили в пресс-службе луганского оборонного ведомства.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Первая атака началась в 20:50 мск с направления населённого пункта Попасная. По позициям Народной милиции у населённого пункта Калиново было выпущено 38 гранат из гранатомётов различных типов.

Второй обстрел, начавшийся в 21:40 мск, ВСУ осуществили из посёлка городского типа Новоалександровка по району села Калиново-Борщеватое. Стреляли из станкового противотанкового гранатомета (СПГ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 26 января ВСУ из гранатомётов обстреляли село Яковлевка на линии разграничения в ДНР.

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