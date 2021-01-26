Минск, 26 января, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в Белоруссии, включая финансирование из-за рубежа, поручил Александр Лукашенко 26 января Комитету госконтроля Белоруссии. По его мнению, «дальше надо жёстко действовать».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Рассмотрев кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко назначил Александра Вольфовича государственным секретарем Совбеза, Василия Герасимова председателем Комитета государственного контроля, Юрия Шулейко председателем Брестского облисполкома. Состоялись также назначения Игоря Ляшенко гендиректором ОАО «Гродно Азот», Михаила Демидова председателем Климовичского райисполкома, Андрея Любимова членом Витебского облисполкома, Кирилла Казакова гендиректором ЗАО «Столичное телевидение» (гостелеканал «СТВ»).

"Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним», — сообщил Лукашенко при назначении Вольфовича. Он сообщил, что Вольфович был в эпицентре всех событий и мероприятий последнего времени, отметив: «Мы планировали, прежде всего силами Генштаба, мероприятия на внешней границе по защите нашего Отечества, особенно накануне и после выборов. Все это помнят. И довольно успешно мы развернули тогда наши подразделения, войсковые части. И отреагировали, пресекая возможные недоброжелательные нападки на нашу страну и попытки создать нам излишние проблемы. То есть вот в последнее время я очень близко увидел Вас в деле».