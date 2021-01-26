Юэль Киннаман объяснил, почему новый «Отряд самоубийц» не будет сиквелом
Вашингтон, 26 января, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Юэль Киннаман объяснил, почему он не рассматривает будущий кинокомикс «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна как продолжение картины Дэвида Эйера 2016 года. Об этом 26 января сообщил портал Cinema Blend.
Актёр заявил, что Ганн создаёт совершенно новую вселенную и отметил, что фильм будет чем-то «совершенно другим».
«Мы как бы начали всё с чистого листа. Не похоже, что мы делаем продолжение», — сказал Киннаман, добавив, что новый «Отряд самоубийц» будет представлять собой что-то вроде «компромисса» между перезагрузкой и продолжением.
Напомним, в «Отряде самоубийц» Дэвида Эйера Юэль Киннаман исполнил роль Рика Флага — лидера первоначального «Отряда самоубийц». Он вернулся к этому персонажу в проекте Джеймса Ганна.