Лос-Анджелес, США, 26 января, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Джон Бойега присоединится к Роберту Де Ниро на съёмочной площадке криминального фильма «Формула». Об этом 26 января сообщил портал Collider.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995 США Роберт Де Ниро

Сюжет картины расскажет о том, как пустившийся в бега гонщик «Формулы-1» (Бойега) вынужден будет обратиться к преступникам, чтобы защитить свою семью. Пока нет информации о том, какую роль в этой картине исполнит Роберт Де Ниро.

В качестве режиссёра, сценариста и одного из продюсеров проекта выступит Джерард МакМюррей. К продюсерской команде также присоединятся Де Ниро, Джейн Розенталь («Ирландец») и Берри Уэлш («Всё, что у нас было», «Мастер лжи»).

Напомним, в последней кинотрилогии франшизы «Звёздные войны» Джон Бойега сыграл бывшего имперского штурмовика Финна. Зрители также могли видеть его в картинах «Тихоокеанский рубеж 2», «Детройт», «Сфера» и других.